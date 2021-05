Loud-chef om manglen på lyttere: »Det er rigtig svært at nå dem på dab«

Selv om Radio Loud fortsat har så få lyttere i målgruppen – unge voksne mellem 15 og 32 år – at det ikke kan måles, er programdirektør Ann Lykke Davidsen glad for den public service-redegørelse, som radioen nu har afleveret til Radio og tv-nævnet.

»Der er rigtig meget at være stolt af og tilfreds med«, siger hun.

»Vi startede med et stor rundt nul i oktober 2019 uden kanal og studier og var klar til at sende 1. april 2020, mens en pandemi skyllede ind over landet. At vi så kan redegøre for, at vi lever op til langt det meste i vores sendetilladelse, er jeg vildt stolt af«.