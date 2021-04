Skæbnens time for udskældt radiokanal: Hvor blev lytterkravene af?

Radio Louds skæbne ligger i Radio- og tv-nævnets hænder. Skal radioen have lov til at fortsætte, når den stort set ingen lyttere har?

Senest lørdag skal nævnet have den første public service-redegørelse fra radioen, der snuppede den sendetilladelse, som politikerne oprettede for de facto at holde liv i Radio24syv. Og 9. juli skal Radio Loud aflevere en undersøgelse af kendskabet til stationen.

Men Radio- og tv-nævnets nye formand, professor ved CBS Søren Sandfeld Jakobsen, undrer sig over, at der ikke fulgte lytterkrav med, da Radio Loud fik tilladelsen og offentlig støtte på omkring 250 millioner kroner over 4 år.