Søren Schultz Jørgensen: Radio Loud har været udsat for en historisk urimelig behandling fra de øvrige medier

Nu skal vi så til det igen: at skændes og forarges over, om dab- og internetstationen Radio Loud er 260 millioner skattekroner værd. Om stationen, der er uægte barn af et par gedigne politiske og bureaukratiske skandaler, også selv er endt som et mediemæssigt misfoster, et auditivt amatørteater, som bare burde lukkes. I denne uge har Radio Loud nemlig deadline for sin første public service-redegørelse. Her skal den over for Radio- og tv-nævnet – på 107 kriterier – beskrive, hvordan det så er gået i stationens første omtumlede ni måneder.

Uanset hvad der måtte stå i redegørelsen, vil en sur samling af kronragede kulturkendisser, føntørrede folketingspolitikere og et halehæng af haters på de sociale medier gøre deres for, at der igen skabes maksimal ståhej om stationen. Og mon ikke landets nyhedsmedier vil citere koret pligtskyldigt, lave nyhedshistorier om ’debatten’ – flankeret af interviews med medieforskere, der skal ’spå’ om Louds overlevelsesmuligheder, selv om den har tre år tilbage af sin sendetilladelse? Det æder jeg gerne Morten Messerschmidts stråhat på.

Jeg melder mig ikke i det forbitrede kor. Dels mener jeg, at Radio Loud har været – og er – udsat for en historisk urimelig behandling fra de øvrige medier, dels mener jeg, at stationen er langt bedre end sit rygte. Og langt vigtigere for det danske mediebillede, end stationens lave lyttertal lader ane.

Hører man til de få danskere, der faktisk har lyttet til Radio Loud, vil man have opdaget, at stationen er en broget buffet af programmer og podcasts, som stritter til højre og venstre, til gården og gaden. Originale og indsigtsfulde programmer som f.eks. det klassiske musikprogram ’Clash’ og serien ’Den yderste grænse’ om opdagelsesrejsende gennem tiderne. Og jævnt ligegyldige sniksnakudsendelser, som ikke adskiller sig fra den gennemsnitlige lokalradio.

Men de gode programmer er klart i overtal, profilen er ung og eksperimenterende, og mange af de bedste udsendelser er skabt i samarbejde med nogle af landets ypperste kulturinstitutioner, f.eks. Nationalmuseet, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Roskilde Festival. En vigtig nyskabelse, som mange andre danske medier kunne lære temmelig meget af.