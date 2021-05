Valget af Henrik Qvortrup som ny ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet vækker undren hos to medieeksperter.

Journalistveteran og mediekommentator Lasse Jensen mener, at Henrik Qvortrups ansvar i sagen om den ulovlige overvågning af kendtes kreditkortaktiviteter i sin tid som chefredaktør på Se og Hør burde have dømt ham ude på forhånd.

»Grundlæggende mener jeg ikke, at Henrik Qvortrup kan sætte sig i den stol, selv om han de seneste år har vist sig som en dygtig journalist og radiovært. Som chefredaktør skal du stå for journalistisk integritet, uafhængighed, journalistisk kvalitet og så en uantastelig etik. Og det sidste har han jo rent faktisk fået en dom for ikke at have«, siger Lasse Jensen.

Henrik Qvortrup blev tilbage i 2016 straffet for sit ansvar i Se og Hør-sagen med et års betinget, tre måneders ubetinget fængsel og samfundstjeneste.

Den tidligere Se og Hør-chef har altså på papiret nu udstået sin straf. Men Lasse Jensen mener ikke, at han af den grund kan betragtes som pletfri.