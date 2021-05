Sigge Winther og Anders Langballe påpeger et problem: Nu er det tid til, at TV 2 vågner op

TV 2 har i tre årtier været Danmarks største tv-station. 2020 blev det bedste år nogensinde. Med 47 procent af dansk tv-sening slog TV 2-kanalerne alle tidligere rekorder.

Det hjalp godt til, at konkurrenterne havde seriøse problemer. DR mistede tre flowkanaler. Discovery-kanalerne fik en solid næsestyver, da YouSee lavede sine kabelpakker om. Alt sammen gav det ekstra medvind for TV 2 og en økonomi med ekstra midler til ’Strategi 2025’, der handler om at blive størst på tv-streaming via TV 2 Play.