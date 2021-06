TV-Avisen beklager grafik om indvandrerkvinder

Et lillebitte fåtal af muslimske kvinder i Danmark, nemlig de cirka 150, der går benytter klædedragten niqab, er ved en fejl kommet til at repræsentere samtlige muslimske kvinder herhjemme.

Det skete i et indslag, TV-Avisen bragte onsdag, hvor der blev vist en grafik med en niqabklædt kvinde under et programpunkt, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) ved Folketingets afslutningsdebat sagde, at indvandrerkvinder skal i arbejde.

Over for fagbladet Journalisten erkender redaktionschef på TV-Avisen Marie Buss, at illustrationen var forkert, og at fejlen er blevet taget op på redaktionens møde torsdag.

»Problemet er, at den jo på ingen måde illustrerer den gruppe kvinder, der er tale om. Gruppen af indvandrerkvinder er meget divers, og det er en forsvindende lille del af dem, som bærer niqab«, siger Marie Buss til Journalisten.

Indslaget og særligt grafikken blev taget unådigt imod på de sociale medier, hvor debattøren Khaterah Parwani henviste til DR’s »syge fordomme«.