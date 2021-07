Bornholms borgmester holder fast i at begrænse mediers adgang til kommunale institutioner

Der vil fortsat være begrænsninger for mediers adgang til kommunale institutioner på Bornholm op til kommunalvalget 16. november.

Det siger borgmester Thomas Thors (S), Bornholms Regionskommune, på et pressemøde i Rønne fredag formiddag.

Pressemødet er indkaldt, fordi der har været skarp kritik fra flere sider af det, som kommunen selv har kaldt ’spærretid’.

Det er en periode fra 16. august og frem til kommunalvalget, hvor medier ikke får adgang til de kommunale institutioner.

På pressemødet forklarer borgmesteren, at han lægger op til at skrotte ordet ’spærretid’ og erstatte det med ordet ’retningslinjer’.

Men medierne har ifølge borgmesteren som udgangspunkt fortsat ikke adgang til kommunale institutioner i tre måneder op til valget, med mindre det er aftalt med direktionen eller en centerchef.

Det har også været kritiseret, at spærretiden ville fjerne kommunalpolitikernes mulighed for at besøge de kommunale institutioner i perioden på tre måneder op til valget.

Men borgmesteren understreger, at kommunalbestyrelsesmedlemmer fortsat kan besøge de kommunale institutioner som led i varetagelse af deres tilsynsopgaver.

»Selvfølgelig skal politikere have adgang til institutionerne, så de kan opfylde deres tilsynspligt. Det, vi siger, er, at vi ikke ønsker, de skal komme med journalister eller medbringe videoudstyr som led i deres valgkamp«, siger Thomas Thors på pressemødet.

Han understreger også, at de offentligt ansatte fortsat kan udtale sig frit, så længe det sker på deres egne vegne.

»Der er ikke noget som helst ønske fra min side om at undertrykke noget som helst. Min intention er alene at undgå, at nogle bliver misbrugt som led i valgkampen«, siger borgmesteren.

De nye retningslinjer vil blive politisk behandlet på et møde i økonomiudvalget og derefter i kommunalbestyrelsen til august.

ritzau