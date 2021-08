Jacob Mollerup: Én journalist bør i særlig grad fremhæves for sin dækning af Afghanistan. Men han er en af få undtagelser i dansk presse

Mens de sidste amerikanske tropper flyves ud, ligner det et historisk nederlag for den vestlige indsats i Afghanistan – politisk som militært. Det er samtidig en grum fiasko for en mediedækning, der alt for længe var for ukritisk og for uvidende, skriver Jacob Mollerup i denne kommentar.