DR stopper produktionen af stor dramasatsning: »Jeg forstår virkelig godt, hvis det for nogen virker som en voldsom beslutning«

En stort anlagt DR-dramaserie om Leonora Christina Ulfeldts liv og kamp for den danske trone er blevet sat på pause.

Den historiske dramaserie skulle ellers være vist i 2024.

Økonomiem rakte ikke til at gennemføre projektet, og derfor har DR’s dramachef, Christian Rank, nu sat produktionen i bero.

Det har ifølge en pressemeddelelse fra DR også været svært at få »de nødvendige erfarne kræfter« til at styre en produktion af den størrelse sikkert i mål. Derfor har DR’s dramachef besluttet at sætte projektet på pause, indtil der kan skabes »et mere solidt fundament under produktionen«.

»Vi har truffet denne svære beslutning, inden vi gik i gang med at optage. Jeg forstår virkelig godt, hvis det for nogen virker som en voldsom beslutning, ikke mindst alle de mange gode folk, der har arbejdet med serien. Jeg er mere end nogen ked af, at det er endt sådan. Men hvis projektet skal have mulighed for at overleve, er det nødvendigt med både en holdbar økonomi og de nødvendige produktionsmæssige forhold«, siger Christian Rank i pressemeddelelsen.

Intens konkurrence

Det er især udviklingen i fiktionsmarkedet, der ifølge DR er grunden til, at serien må udsættes. En meget høj global efterspørgsel på især tv-fiktion har ifølge Christian Rank betydet generelle prisstigninger. Samtidig er der »intens konkurrence«, når det handler om de mest erfarne kræfter inden for produktionsledelse.

Derfor vil det ifølge DR ikke være ansvarligt at sætte optagelserne af et »meget ambitiøst« dramaprojekt i gang nu.

DR offentliggjorde i 2019 sine planer om en dramaserie om Leonora Christina Ulfeldt, der skulle udvikles i samarbejde med Zentropa og instrueres af Pernille Fischer Christensen.

Zentropas administrerende direktør, Anders Kjærhauge, siger til MediaWatch, at Zentropa og DR allerede sidste år blev enige om at stoppe samarbejdet, så DR har det seneste år selv stået i spidsen for serien.

»Vi har klare holdninger til, hvordan en produktion skal håndteres og styres, og så fandt vi ud af, at det var bedst for alle, at der var én kaptajn, og det blev så DR. Det skete i god ro og orden, men vi er da kede af at høre, at det er sat i bero«, siger Anders Kjærhauge til MediaWatch.

Han bekræfter over for mediet, at hele branchen mærker, at det bliver sværere og sværere at få kvalificerede filmarbejdere.