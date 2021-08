Kongen af hjemmeporno fik kolde fødder efter kun seks dage

Først måtte man gerne, så måtte man ikke. Og nu må man så igen.

Den britiske abonnementstjeneste OnlyFans sendte i sidste uge chokbølger gennem dets mere end 130 millioner brugere og indholdsskabere, da de meddelte, at det fremover skulle være slut med »seksuelt eksplicit indhold«. Til stor forundring for OnlyFans-brugere og eksperter, som har rost platformen for at være et blødt alternativ til en stadig mere kynisk pornobranche.

»Det er problematisk, at Onlyfans lukker for porno, fordi platformen lægger sig i midten af de hardcore pornosider og almindelige sociale medier«, lød det for eksempel fra specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik Christian Mogensen til DR.