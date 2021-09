Rusland truer med at blokere YouTube

Rusland truer med at blokere videotjenesten YouTube under en eskalerende strid mellem Kreml og internationale tech-giganter. Det sker, efter at to kanaler tilhørende den statsstøttede, russiske tv-kanal RT tirsdag blev blokeret af YouTube i Tyskland. Ifølge YouTube havde RT overtrådt retningslinjerne om coronamisinformation.

Blokeringen blev mødt med vrede hos det russiske udenrigsministerium, som kaldte YouTubes tiltag en »hidtil uset aggression i forhold til information«. Ministeriet mener også, at tyske myndigheder har spillet en rolle. Onsdag beskylder en russisk medieopsynsmyndighed så YouTube for at udøve censur.

Mediemyndigheden har ifølge eget udsagn taget kontakt til Google, som ejer YouTube, og krævet, at restriktionerne på tilgangen til RT ophæves. Ellers kan Rusland helt eller delvist begrænse adgangen til YouTube.

Myndigheden opfordrer til, at de to RT-kanaler – RT DE og Der Fehlende Part – genåbnes »så snart som muligt«. Rusland har på flere områder lagt tiltagende pres på udenlandske tech-giganter. Med en række tiltag forsøger landet at øge kontrollen over det indhold, som er tilgængeligt for den russiske befolkning.

Forud for parlamentsvalget i landet denne måned blev der blokeret for en række hjemmesider med forbindelse til den fængslede russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj. Derudover har domstole udstedt bøder til blandt andet Twitter, Google og Facebook. Det gjorde man, fordi selskaberne ikke havde fjernet indhold, som var blevet forbudt i Rusland. Derudover blev hastigheden på Twitter i marts sat ned i Rusland.

Rusland har gentagne gange presset på for at få internetselskaber til at opbevare russiske brugeres data på russisk jord. I juli underskrev præsident Vladimir Putin en lov, som kræver, at selskaberne åbner kontorer i Rusland.

Ritzau