Derfor fjerner Politiken ikke fejlbehæftede artikler

’Minoriteter sigtes ofte grundløst’ lød en stor overskrift på Politikens trykte udgave sidste lørdag, 2. oktober, og inde i avisen uddybede vi på en hel side, hvordan politiet herhjemme ifølge en ny stor undersøgelse har det med at rejse grundløse sigtelser mod borgere med mellemøstlig eller afrikansk baggrund.

Også på politiken.dk kunne man samme dag læse, hvordan politiet åbenbart bedriver etnisk profilering, og avisens ledende artikel i tirsdags handlede om ’Politiets blinde øje’.

Vores journalistik tog afsæt i en videnskabelig artikel, der var blevet fagfællebedømt og antaget til tidsskriftet European Journal of Criminology. Den var skrevet af forskere fra Københavns Universitet og Aalborg Universitet og byggede på et datasæt på hele 1,7 millioner sager siden 1998.

Torsdag i denne uge fik redaktionen en henvendelse fra forskerne bag undersøgelsen: Der var fejl i deres materiale, og at den havde været der lige fra begyndelsen: forskningsartiklen handler om tiltaler og ikke sigtelser, som ellers var grundlaget for projektets hovedkonklusion.

Sigtelser rejses, når politiet mistænker en bestemt person for at have begået en forbrydelse, mens tiltaler først rejses, hvis anklagemyndigheden vurderer, at der er hold i sagen, og at der under efterforskningen er fundet beviser nok til at få den sigtede dømt.

Derfor kan studiet ikke bekræfte, at der er en forskel mellem personer med dansk og anden etnisk baggrund, når det gælder sigtelser, der fører til dom, og forskerne trak deres artikel tilbage.