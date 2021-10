»Vi blev dybt chokeret«: Tre kvinder anmelder Weekendavisen til Pressenævnet

Tre kvinder, som blev omtalt ved navn i Weekendavisens artikel om den rapport, der lå bag ekskluderingen af Naser Khader fra Det Konservative Folkeparti, har klaget til Pressenævnet, skriver fagbladet Journalisten.

I september bragte Weekendavisen artiklen ’Den hemmelige rapport’, som dykker ned i den fortrolige rapport, der er resultatet af en advokatundersøgelse, som Det Konservative Folkeparti har bestilt. Advokatundersøgelsen blev sat i gang, efter at fem kvinder i juli over for DR anklagede det daværende konservative folketingsmedlem for seksuelle krænkelser.

Rapporten, hvor en række kvinder fortæller om oplevelser med Naser Khader, var ellers fortrolig, og kun Naser Khader og hans advokat havde ifølge advokatfirmaet Plesner fysiske eksemplarer af rapporten.

Vi ser frem til en principiel afgørelse fra Pressenævnet Kristina Olsson, klager

Det er tre kvinder, som bliver omtalt med navn i avisens dækning, der har indsendt en klage til Pressenævnet, skriver fagbladet. De tre navngivne kvinder, Kamilla Trustrup, Karen Dirks og Kristina Olsson, vil ikke udtale sig om, hvad klagen består i, før nævnet har taget stilling.

»Vi ser frem til en principiel afgørelse fra Pressenævnet. Vi blev dybt chokeret over Weekendavisens publicering. Vi var uforberedte, og vi synes, at måden, som vi bliver fremstillet på, sår tvivl om vores troværdighed«, siger Kristina Olsson til fagbladet Journalisten.

Chefredaktør på Weekendavisen Martin Krasnik vil ifølge fagbladet heller ikke på nuværende tidspunkt kommentere klagen til Pressenævnet.

Krasnik har tidligere forsvaret artiklen med, at det er i offentlighedens interesse at vide, hvorfor Naser Khader blev ekskluderet fra Det Konservative Folkeparti.

Naser Khader blev ekskluderet fra partiet i august på baggrund af rapporten fra advokatfirmaet Plesner.