Hård kritik af undskyldende chefredaktør: »Jeg tror ikke på, at det her handler om andet end overlevelse«

Fakta

Sagen kort

29. november fik dokumentaren ’MeToo: Sexisme bag skærmen’ premiere på Discovery+.

Her beskriver 11 tidligere og nuværende kvindelige TV 2-medarbejdere en kultur på TV 2 præget af magtmisbrug, seksuelle tilnærmelser og grænseoverskridende adfærd fra mandlige chefer.

Siden har fokus rettet sig mod Michael Dyrby, efter at tidligere TV 2-journalist Anna Thygesen fortalte, at han i forbindelse med en julefrokost fortalte hende, at hun aldrig ville blive til noget på TV 2, fordi hun var for »gammel«, »rapkæftet«, og fordi han ikke ville kneppe hende. Den påstand afviser Dyrby dog kategorisk.

1. december gik Dyrby på ferie på opfordring fra koncernchef i Berlingske Media Anders Krab-Johansen.

7. december hørte offentligheden for første gang siden dokumentarens premiere fra Dyrby. Han erkender nu, at han i sin tid som nyhedsdirektør på TV 2 har krænket, og undskylder.

Michael Dyrby har fra midten af 90’erne til 2015 bestredet ledende stillinger på TV 2.

