Redaktør på B.T. fyret efter ny chikanerende besked

Sagen kort

Sexisme i mediebranchen

29. november havde dokumentaren ’MeToo: Sexisme bag skærmen’ premiere på Discovery+. Her beskriver 11 tidligere og nuværende kvindelige TV 2-medarbejdere en kultur på TV 2 præget af magtmisbrug, seksuelle tilnærmelser og grænseoverskridende adfærd fra mandlige chefer.

Siden har fokus rettet sig mod Michael Dyrby og B.T., hvor Dyrby indtil for få dage siden var chefredaktør. Han har erkendt, at han i sin tid som nyhedsdirektør på TV 2 har krænket, og undskylder. Efterfølgende er Dyrby og B.T. blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at håndtere en klage fra otte studentermedhjælpere, der i 2020 anklagede en chef for blandt andet at sende grænseoverskridende sms’er.

10. december trak Dyrby sig fra posten som chefredaktør på B.T.

