Avisledere: Danske værdier vandt i rigsret mod Støjberg

»De danske værdier har tabt i dag.

Det sagde Inger Støjberg, kort tid efter at hun mandag blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten.

Men flere af tirsdagens aviser mener på lederplads, at dommen omvendt var en sejr for demokratiet.

Både Berlingske og Politiken kårer de danske værdier som for den store vinder i mandagens afgørelse.

I Politikens leder pointeres det, at dommen beviser, at ingen er hævet over loven. Heller ikke ministre.

»De værdier, der er forankret i grundloven, internationale konventioner og selve retsstatens fundament: At ingen – end ikke ministre – er hævet over loven, og at det i sidste instans er ministeren selv, der drages til ansvar for udøvelsen af sin magt«, står der.

Politiken ser også den usædvanligt klare dom som en sejr for retsstaten og for de 18 unge asylpar, der ulovligt blev adskilt.

»Det er disse mennesker, Inger Støjberg hævdede at beskytte, men som retsstaten nu har slået ring om med Rigsrette