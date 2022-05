24syv er dømt til at blive en fiasko. Men det er faktisk en fornøjelse at lytte med

Det var en fejl at lukke den originale Radio24syv, indrømmede nogle DF’ere i søndags. Men det er også en fejl at lave en kopi – også selv om det faktisk er en fornøjelse at lytte til radioen. Det skriver Pernille Tranberg i denne mediekommentar.