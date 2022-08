Minister slår alarm over danske ludomaner: »Det er et kæmpeproblem. Det er meget, meget voldsomme tal«

Efter en undersøgelse har vist, at hver tiende dansker har problemer med pengespil, taler skatteministeren om indgreb over for spilreklamer og strammere regulering af markedet. SF og Center for Ludomani vil have bettingreklamer forbudt.