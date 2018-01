»Det stærkeste medie, vi arbejder med«: Der er gået film i moden

»Vi kanaliserer på den måde vores ideer ud gennem andre mennesker. Det er ellers noget, jeg er forsigtig med. Jeg har været længe nok i graffitimiljøet til at vide, at modemærker kan få ballade for at låne elementer fra en undergrundskultur. Det kræver, at der er en oprigtig historie, og at samarbejdet virker naturligt«.

På spørgsmålet, om modefilm kan mere end at fungere som en reklame, svarer han:

»De ender et sted mellem kunst og reklame. Samtidig er filmene meget modeagtige, fordi man går ind og berører et emne og forsvinder igen. Det er en fin måde at gø lidt og så rykke videre«.