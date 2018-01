Pels er i modvind ude i verden. Herhjemme vil Kopenhagen Fur bevise, at mink er et bæredygtigt materiale Mens store modemærker som Gucci siger nej til pels, og Norge vil forbyde pelsproduktion, fylder materialet stadig en hel del ved modeugen i København. Ikke mindst, når giganten Kopenhagen Fur med sit datterselskab Oh! by Kopenhagen Fur holder show under den københavnske modeuge.

Normalt er pelsproducenter vilde med kulde, men branchen befinder sig netop nu i en form for isnende modvind, der gør det svært at holde varmen, selv hvis kroppen er dækket af mink.

Nationer og store modemærker er i gang med at droppe eller helt forbyde brugen af og fremstillingen af pels, og det kan få store konsekvenser for den danske pelsbranche anført af Kopenhagen Fur. Firmaet tegner sig for cirka 60 pct. af verdensmarkedet og solgte i 2017 skind for 7,2 mia. kr.

Der var med andre mere end design på spil, da Kopenhagen Fur tirsdag aften åbnede Copenhagen Fashion Week med et show for sit modemærke Oh! foran et inviteret publikum, der talte flere nuværende og tidligere ministre, blandt andre Sophie Løhde (V) og Lars Barfoed (K).

Copenhagen Fashion Week Den halvårlige modeuge afvikles i København i disse dage. Den officielle showkalender består af 30 modeopvisninger og præsentationer. De rækker fra kommercielle topmærker som By Malene Birger og Ganni til afgangshold fra designskolerne og nye talenter. Dertil kommer de tre store modemesser i Bella Center, Øksnehallen og Forum (børnetøj), som er modeugens økonomiske hjerte. Her handles med tøj fra primært danske og skandinaviske mærker. Modeugen handler om kollektioner til efterår/vinter 2018. copenhagenfashionweek.com Vis mere

Ret beset er pelsfolkene ikke en del af modebranchen. Deres milliardomsætning regnes sammen med landbrugs- og fødevarer, selv om råvaren leveres til modeverdenen. Oh! er et forsøg på at blive en aktiv del af pelsens udvikling og være med til at vise, hvordan materialet kan udnyttes. Det handler ikke om din mormors gulvlange kåbe, men om pyntekraver, besætninger på ærmerne, kvaste til tophuer og korte pelsjakker i snit som sømandspjækkerter eller læderjakker.

’Urbanity’ var overskriften, og kollektionen spillede sammen med billeder af Københavns byrum set fra toppen af højhuse og glemte baggårde.

Foto: Pr-foto, Oh! by Kopenhagen Fur

Norge siger nej

Ude i virkeligheden er tonen mellem pelsbranchen og dens kritikere alt andet end urban. Kopenhagen Fur m.fl. argumenterer for, at pels er et bæredygtigt materiale med lang holdbarhed, og at dyrene på danske minkfarme bliver behandlet ordentligt. Den slags tale preller af på modstanderne, der simpelthen bare vil have stoppet det, de kalder dyrplageri.

Antipelsgrupperinger har været synlige i modebilledet siden 1980’erne, men angrebene på pelsindustrien er skiftet fra at komme fra enkeltpersoner og ngo’er som PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) til nu at blive iværksat af byer som San Francisco, der lige nu diskuterer et forbud mod salg af pels, til hele nationer.

Seneste eksempel er Norge, hvor regeringen vil udfase opdræt af dyr til pelsproduktion inden 2025. Det står i regeringsgrundlaget, og selv om den norske produktion er relativt lille, er signalet blevet opfanget rundt om i verden.

»Norges forbud mod produktion underminerer det pr-image, der fortæller, at europæisk pels er en god løsning rent etisk«, siger PETA’s internationale chef, Mimi Bekhechi, til magasinet i-D.

Pelsproduktion er allerede forbudt i Storbritannien, Tyskland, Østrig, Kroatien og fra 2019 i Tjekkiet. Andre lande har strammet reglerne.

Samtidig ser pelsproducenterne, at markante modemærker siger nej til pels. Gucci stoppede med udgangen af 2017 – ikke flere badesandaler med pelspynt, slut med mink og ræv. Man vil dog stadig arbejde med lam, ged og alpakauld.

»Pels er umoderne«, udtalte modehusets chef, Marco Bizzarri, ved en konference sidste år og meldte Gucci ind i Fur Free Alliance, der arbejder for en pelsfri modeindustri og på at promovere alternative materialer. Pelsmodstanderne tæller også mærker som Stella McCartney, Armani, The Kooples og Michael Koors.