500 års historie foldes ud: Moden viser naturen på en unaturlig måde Ny udstilling i London undersøger symbiosen mellem mode og natur. Både hvordan naturen har inspireret moden, og hvordan naturen er hoved-leverandør i modens materialer. Men forholdet mellem de to er langtfra rosenrødt.

En af tidens stærkeste modetendenser handler om blomster. De er overalt. Som print og pynt på kjoler, skjorter, sko osv., og det er blot det nyeste eksempel på, at naturen er vævet tæt sammen med modehistorien.

Hvor tæt forholdet er, kan man opleve på en ny stor udstilling på Victoria & Albert Museum i London, hvor udstillingen ’Fashioned from Nature’ dykker ned i syningerne og undersøger symbiosen mellem mode og natur. Fortællingen foldes ud som 500 års design- og industrihistorie og foreligger også som bog.

Fakta Fashioned from nature Udstillingen åbnede 21. april på Victoria & Albert Museum i London, der er et af verdens førende designmuseer og både samler og formidler mode, historie, kultur og design. Den har fået fine anmeldelser i Storbritannien. Time Out mener, at den har »verdensklasse«, mens Evening Standard gætter på, at den vil få publikum til at tjekke, hvordan og hvor deres eget tøj er fremstillet. Kan ses frem til 27. januar 2019. Mere info på www.vam.ac.uk.

Udstillingen og kataloget, bevæger sig ad to spor: På den ene side vises det, hvordan naturen har inspireret moden, og samtidig gøres det klart, at mode og beklædning i overvejende grad er skabt af naturmaterialer. Den del af fortællingen har en dyster, aktuel bagside, der ikke kan skjules af smukke broderier af palmer eller aftenkjoler pyntet med roser.

Modebranchen slider på naturen og kloden, og det bliver ikke underspillet af ’Fashioned from Nature’, som undersøger, hvordan vi er havnet i denne situation, og ser på løsninger, der kan afhjælpe modens påvirkning af

Det kan også være dyr, der er på tøjet. Som for eksempel hestene på det her sæt.

miljøet.

»Kan moden hjælpe os med at finde måder at genskabe forbindelsen til naturen og det liv, der holder os alle i gang?«, spørger Dilys Williams, der leder Center for Bæredygtig Mode ved London College of Fashion.

Hendes afsnit i bogen går direkte efter struben på producenterne af hurtig mode og udstiller, hvordan faldende lønninger, lavere fragtrater, større butikskæder og e-handel har været med til at skabe et modesystem, der siden 1990 er blevet mere og mere ’unaturligt’ og har stor indflydelse på klodens tilstand.

Flora på tøjet

Inden man når så vidt, giver ’Fashioned from Nature’ et blomstrende indblik i naturen som den smukkeste udsmykning.

Eksemplerne stammer fra museets egen enorme samling af tekstiler, og frem i lyset er bl.a. kommet et kjoleliv fra 1600-tallet broderet med blade og blomster i sølvtråd. I den periode var man generelt begejstret for tegninger af flora, og skræddere overførte i stor stil illustrationer fra botaniske værker til kjoler og tørklæder.

Man ser former fra fugle og blomster genskabt som kjoler og øreringe, og i 1800-tallet kravler ranker af blade og blomstrende grene op og ned ad gulvlange aftenkjoler og på veste, sjaler og ikke mindst hatte. Parallelt med skønheden viser ’Fashioned from Nature’, at en del af de udfordringer, som modebranchen slås med i dag, slet ikke er af ny dato.