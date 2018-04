Kan opturen fortsætte? Svaret er et rungende ja, namaste: Yogabukser og leggings er nu mere populære end jeans Komfortabelt yogatøj er blevet en del af hverdagspåklædningen og lever så godt uden for træningssalene, at de bløde bukser og toppe er rykket ind i modebutikkerne i USA.

Det kan være tid til at revidere opfattelsen af, hvordan en typisk amerikaner er klædt. Påklædningen i denim-nationen er i forandring, og nye tal viser, at der nu importeres flere par yogabukser og leggings til USA, end der importeres jeans.

Overhalingen skete i 2017 efter flere års fald i efterspørgslen på cowboybukser. Samtidig er importen af elastiske benklæder til sport og fritid steget med 25 procent årligt de seneste sæsoner. Det skriver økonomimediet Quartz på baggrund af tal fra US Census Bureau.

fakta Yogaboom 15 procent af de danske kvinder og 2 procent af mændene dyrker yoga, viser tal fra Idrættens Analyseinstitut 2017. Motionsformen er den næsthurtigst voksende idræt i Danmark, kun overgået af styrketræning. Det er en global tendens for de ældgamle fysiske, mentale og spirituelle øvelser med rødder i Indien. Alene i USA ser man en voldsom udvikling i yogaindustrien generelt, og omsætningen på yogarelateret virksomhed lå i 2012 på 48 mia. kr., steg til 63 mia. i 2015 og forventes at nå 77 mia. i 2020. Det anslås, at 36,7 mio. amerikanere dyrker en eller anden form for yoga. Vis mere

Det er især kvinder, der fører an i udviklingen, og det har gjort yogatøj til en boom-industri. Det hører med til historien, at udbuddet af yogatøj generelt er blevet større, og at de sømløse bukser ofte har en dyrere stykpris end traditionelle jeans.

Væksten i salget har været støt stigende gennem 10’erne, og allerede i 2015 spurgte Washington Post: ’Kan opturen fortsætte?’. Svaret er et rungende ja, namaste.

Udviklingen ses også herhjemme.

»Tendensen er rigtig stærk«, siger Jannie Kongsfelt, indehaver af Goyogi med butikker i Aarhus, København og på nettet.

»Alle kan gå i gang med yoga uden at have særligt tøj, men dem, der bliver hooked, rykker hurtigt videre og investerer i yogatøj, ligesom en løber køber løbesko«.

Yogatøjet giver velvære i hverdagen. Det fungerer som hyggetøj, når man har fri og har brug for at give slip Louise Kaae, indehaver af Stræk & Bøj i København

Et andet synligt tegn på, at markedet vokser, er, at almindelige sportsbutikker for alvor har fået øjnene op for yoga. Desuden er de store aktører fra modebranchen for længst kommet på banen, og der hænger yogabukser, toppe m.m. i kæder som H&M.

»Yogatøjet har en bred målgruppe. Fra den nørdede yogi, der vil være totalt bæredygtig, til en fashiondel, hvor farve og print er det centrale«, fortæller Jannie Kongsfelt.

Det aktive er smart

De store væksttal hænger både sammen med interessen for yoga som træningsform og med et modebillede, hvor det aktive har fået en hovedrolle. Yogatøjet er del af den stil, modebranchen har døbt athleisure.

Den amerikanske producent Onzie skriver det direkte på sin hjemmeside:

»Yogatøjet er så behageligt og stilfuldt, at det kan bruges til hverdag, når man skal et hurtigt ærinde eller møde venner til frokost«.

Onzie er fra Los Angeles i Californien, hvor mange fitness-, sundheds- og spiritualitetsbølger er begyndt.

Som man også oplever det med løbetights, er de bløde bukser og toppe blevet synlige på gaden og har fundet mange fans, der aldrig sætter foden på et yogainstitut.

»Yogatøjet giver velvære i hverdagen. Det fungerer som hyggetøj, når man har fri og har brug for at give slip. Der er ikke noget, der strammer. Det er blødt, og du kan ikke mærke, hvis du har spist lidt for meget«, siger Louise Kaae, indehaver af Stræk & Bøj i København.

Butikken har ligget i Silkegade siden 1983 og forhandler mange slags tøj til bevægelse, bl.a. ballettøj. Her har man gennem årene set bølger som riverdance, zumba og jazzballet smitte af på efterspørgslen.

Yogaudøverne har nogle særlige krav, forklarer Louise Kaae:

»Mange vil gerne have naturlige produkter og ønsker, at tøjet skal være økologisk og bæredygtigt. Det er en generel tendens i moden, men meget tydeligt, når det handler om yoga, hvor det naturlige i forvejen fylder meget«.

Stræk & Bøj producerer sin egen linje af yogatøj i økologisk bomuld.

»Vi gik i gang, fordi det var svært at skaffe. Nu er der heldigvis kommet mere på markedet«.

Der er på yogaskolerne – og i gadebilledet – også plads til de nye teknologiske materialer, der præger andet performancetøj.

Den store canadiske mærke Lululemon arbejder f.eks. med et mix af nylon og spandex, der giver sig og sidder helt tæt til huden. Hos Arket tror man på genanvendt nylon, mens Nike satser på svedtransporterende kunststof.