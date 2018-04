I skyggen af #MeToo? Skulderpuderne er tilbage Skuldrene vokser igen. Designere ser tilbage på 1980’erne og fyrer op for skulderpuder i et forsøg på at give kvinder ekstra power. Handler det om #MeToo, eller er det bare en gimmick?

Der var ingen tvivl om, hvad man skulle se på, da modellerne fra modehuset Saint Laurent ramte catwalken i Paris for nylig. Deres skulderpartier var gjort ekstra brede, og nogle af dem glimtede af nitter og krystaller for at understrege, at den del af kroppen fortjener opmærksomhed.

Kollektionen bød også på fortolkninger af den stofknappe kjole, man kalder ’Den lille sorte’. De ankom lårkorte, men med skulderpartier som amerikanske football-spillere, mens blomstrede kjoler blottede lår og maveskind, samtidig med at skuldrene forblev tildækkede og udbyggede, så de gav overkroppen ekstra højde.

Yves Saint Laurent (1936-2008) havde formentlig nikket anerkendende til chefdesigner Anthony Vaccarellos skulderleg. YSL var stor fan af brede skuldre og klædte gerne kvinder i herregarderobens jakkesæt og smoking.

Ved modeugerne i Milano, New York og Paris så man en lignende kropsform vokse frem hos mærker som Armani og

Foto: Thibault Camus/AP

Marc Jacobs, som ligefrem præsenterede en gennemført kollektion med så mange referencer til 1980’erne, at der hurtigere end nogen kunne råbe ’Grace Jones’ var optegnet et markant udkast til en ny skulderbølge.

Den slags sker med jævne mellemrum, sådan er modens cyklus, men efter flere designere tog tilløb i 2017, er tidsånden ude af flasken. Bare spørg hos Balmain, hvor skuldrene ved 2018-showet var så markante, at det yderste punkt nærmest vippede opad. Det gav sammen med skinnende materialer et udtryk, der emmede af rumalder. Der manglede bare epauletter, så havde det været gallauniformer for officerer i en muskuløs modelhær.

Toves skuldre

Skuldrene er et følsomt område, og kropsregionen har gennem historien vekslet mellem skarp opmærksomhed og blød ligegyldighed fra designerne.

En af de stærkeste skulderperioder udspillede sig i årene under og efter Anden Verdenskrig, hvor den maskuline silhuet rykkede ind i damegarderoben. Set bagfra skulle bagsiden af en frakke eller jakke ligne en omvendt trekant – bred i toppen, smal i taljen – og effekten blev understreget med skulderpuder, så ærmerne faldt dramatisk fra skuldrenes kant. Kvinder fik på denne måde adgang til et uniformsagtigt look, som passede til en tid med krig og uro.

Foto: Thibault Camus/AP

Forfatteren Tove Ditlevsen var fan af denne stil og ikke mindst den psykologisk effekt, det havde, når man blev stivet af og fik hjælp til at ranke ryggen og se skarp ud.

»Jeg elskede de brede vatskuldre og den smækre talje så højt, at jeg gik rundt og lignede en underofficer, talrige år efter at alle andre kvinder var nået langt ind i den stærkt hængeskuldrede periode med de løse sækkeagtige frakker, der efter min mening er mest egnet til at nære nabokonens mistanke om, at man er gravid igen«, skrev hun i essayet ’Blot til lyst!’ i 1959.

Tove Ditlevsen indvilgede efter råd fra modebevidste veninder i at droppe skuldervattet, men bæltet fik de ikke, for så »ville jeg få en følelse af, at hele min person flød ud til en konturløs masse«.