Finurligt. Fascinatoren fik et omdiskuteret gennembrud i 2011, da prinsesse Beatrice (th.) bar en kunstfærdig Philip Treacy-kreation til bryllup i det britiske kongehus. Treacy havde også skabt den blå hovedpynt, som hendes søster, Eugenie, bar. Princesserne ses her med deres far, prins Andrew, i midten. Foto: Gero Breloer/AP