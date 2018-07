Du kender den fra 'Matador' og 'Peaky Blinders': Nu skaber engelsk landstræner vest-eufori Gareth Southgate har udviklet sig til et stilikon under VM i fodbold, og den engelske landstræners vest er blevet et symbol på holdets fremgang og har pustet liv i en ellers halvdød beklædningsgenstand.

I England har salget af landsholdstrøjer under VM i fodbold fået en overraskende konkurrent. I takt med at Harry Kane og co. har sparket sig videre i turneringen, er efterspørgslen på veste steget markant. Ikke orange eller grønne veste, som man kender dem fra træningsbanerne, men veste af den slags, der normalt indgår i et tredelt jakkesæt.