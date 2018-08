Blå bog

Sir Paul Smith

Britisk modedesigner og forretningsmand, født 5. juli 1946. Adlet i 2000.

Åbnede sin første butik i Nottingham i 1970 og begyndte sammen med sin hustru, Pauline, at designe selv.

Paul Smith-mærket findes i 73 lande. Alene i Japan er der 165 Paul Smith-butikker.

Har en stor passion for cykling. Han har fulgt sporten, siden han var barn, kender mange topryttere personligt og har en stor samling af cykeltrøjer. Om tidens cykeltrøjer siger han: »Cykeltrøjens design er fascinerende, men det er svært at lave den smuk i dag. Alt er fokuseret på det praktiske. Senest er man gået bort fra kraver. Det er fint for vindmodstanden, men det er ikke smukt«.

Skal designe verdensmestertrøjen, når der køres VM i cykling i Yorkshire, England i 2019. www. paulsmith.com

