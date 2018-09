De er forbudte i Danmark - men ansigtstatoveringer er alligevel blevet højeste mode Engang var ansigtstatoveringer vejen til pariastatus. Nu ses de på f.eks. berømte rappere, og det skaber en voksende interesse for at lade nålen krydse grænsen til ansigtet. Også selv om det er ulovligt i Danmark.

Da Post Malone var i Japan for at give koncerter i sommer, tog han sig tid til at besøge tatoveringsbutikken Three Tides i Tokyo-bydelen Shibuya. Her sørgede tatovøren Ganji for, at der kom endnu mere blæk i ansigtet på den 23-årige amerikanske rapper.