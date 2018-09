Han stod bag Ghita Nørbys vilde hofbal-kjole. Nu skal han puste nyt liv i Ivan Grundahls efterladte modemærke Nicholas Nybro føler slægtskab med den afdøde designer og vil udfordre modebranchens syn på kvindekroppen.

Nicholas Nybro lukkede sit eget modefirma sidste år med et show, der helt bogstaveligt skrællede overfladen af modebranchen. De fleste af modellerne var nøgne, og til sidst kom designeren selv spurtende gennem salen med dinglende diller og et bredt smil.

Der var intet tøj at skrive om – bare et statement om kroppens forskelligheder og et farvel fra en farverig personlighed, der på kort tid havde skabt sig et navn ved at være sig selv.

»Jeg vidste, at jeg ikke ville stoppe helt. Jeg måtte bare trække vejret og finde ud af, hvor jeg nu skulle hen. Modebranchen er på mange måder et lortested, men jeg ved ikke, hvor jeg ellers skulle være. Derfor bruger jeg meget energi på at gøre tingene anderledes«, siger Nicholas Nybro i dag.

Hans sabbat blev kort, og efter en tænkepause i Tel Aviv, er han lokket tilbage til modens cyklus som ny chefdesigner for mærket Ivan Grundahl.

Nicholas Nybro mener, at der eksisterer et åndeligt slægtskab mellem ham og Grundahl. Det handler ikke mindst om kærlighed til kvindekroppens mangfoldighed.

»Ivan skabte et rum for kvinder til at skeje ud. Jeg har med mit tøj vist, at man ved at træffe nogle bevidste valg kan stikke ud fra mængden«.

Det er en vigtig del af Nybros filosofi, at forskellighed er en gave, og den diversitet, man ser i gadebilledet, skal være mere synlig i modeuniverset og på catwalken.

»Kvindekroppen har mange former, og den repræsenteres ikke bedst af en 16-årig pige på 185 cm. Ivan og jeg klæder ikke stativer på, vi klæder kvindekroppe på. Det er meget mere interessant, og det er også dér, kunderne er«.

Blå bog Nicholas Nybro Dansk modedesigner, født 1981. Uddannet på Designskolen Kolding i 2009. Grundlagde sit eget mærke i 2011 og viste frem til 2017 sine kollektioner ved Copenhagen Fashion Week. Præmieret af Statens Kunstfond for et show i 2015. Fik en bredere offentlig profil efter ’Ghita Nørby-kjolen’ og medvirkede i 2016 i tv-konkurrencen ’Vild Med Dans’. Nicholas Nybro har lavet en del af kostumerne med mere til julekalenderen ’Thannanaya’, der vises på DR i december. Fra foråret 2018 chefdesigner for Ivan Grundahl. Vis mere

Arven fra Grundahl

Det er store sko, Nicholas Nybro skal fylde ud. Ivan Grundahl opbyggede i 1980’erne og 1990’erne en personlig stil, der appellerede til »den kritiske og intellektuelle forbruger, som går efter langtidsholdbart tøj, der løfter sig over den hurtige mode uden at være kedeligt«, som det udtrykkes i ’Modeleksikon – fra Couture til Kaos’.

Hans inspiration var ofte japansk med aftryk fra dekonstruktion, og der var i Ivan Grundahls kjoler, jakker og trøjer altid god plads til at vise personlighed. Og god plads i det hele taget. Det gav ham en dedikeret fanskare, som var på plads i fuld (sort eller rød) uniform, når designeren holdt modeshow.

Efter hans død i 2016 valgte sønnen Oliver, at firmaet Ivan Grundahl fortsætter. Først med den rutinerede elegantier Roy Krejberg ved roret. Han kom med erfaring fra bl.a. Kenzo og eget mærke i Paris, men matchet fungerede ikke. Det er en klassisk udfordring i modebranchen at finde balancen mellem et varemærkes genkendelighed og ny energi.

Den ligning ligger nu på Nicholas Nybros arbejdsbord i modehuset i Niels Hemmingsens Gade i København. Huset er Grundahl fra butikken i gadeplan til en tagterrasse med udsigt til den lejlighed, hvor den afdøde grundlægger boede.

Hans ånd lever videre på væggene i Nicholas Nybros kontor, der er dækket af tegninger og fotos. Forårskollektionen til næste år er lanceret, og modens hamsterhjul dikterer, at man ser frem mod efterår/vinter 2019.

»Det bliver en hyldest til Ivan. Inden jeg begyndte på jobbet, læste jeg alle katalogerne helt tilbage til firserne og satte post-it-sedler ved interessante silhuetter. Den inspiration bliver kogt ind til en fond, som indeholder noget af Ivan og noget af mig«, forklarer designeren.

Han går til opgaven uden ærefrygt, selv om han bruger ordet »voksenangst« til at beskrive, hvordan han havde det, da aftalen faldt på plads.

»Jeg er fascineret af Ivans udtryk, og det skal ikke ødelægges ved, at jeg laver Nicholas Nybro-tøj. Men jeg kan tilføre stilen noget glæde og naivitet«.