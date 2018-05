Efter hård kritik fra Kulturministeriet: Rane Willerslev fjerner chef efter budgetrod Nationalmuseet skal have ny vicedirektør efter mange fejl og underskud. Den ansvarlige chef skal nu administrere økonomien på kunstakademiet.

Nationalmuseets nytiltrådte direktør, Rane Willerslev, lægger ansigtet i pinefulde folder og kigger imod tv-kameraet:

»Det viser sig, at der er blevet lavet en meget fatal regnefejl«, siger han.

»Det er et tillidsbrud mellem ministeriet og museet, som er dybt alvorligt«, siger han i DR-programmet ’Ranes Museum’.

Programmet, som blev sendt tidligere i år, gav offentligheden et uvant indblik i behandlingen af det budgetrod, som de seneste tre år har bragt Nationalmuseets regnskaber i rødt. Efter tredje kvartal 2017 var status ellers en økonomi i balance.

»Og nu her en måned efter, hvor vi står i slutningen af oktober, viser det sig bare, at den melding, vi har givet til departementet, der er vi bange for, at den skrider lidt for os«, forklarer vicedirektør med ansvar for drift og administration, Jes Gjørup, sin nye chef i tv-programmet.

Nu, ca. seks måneder senere, er Jes Gjørup en saga blot på Nationalmuseet. Det er medarbejderne blevet oplyst om i et brev, som Politiken har fået aktindsigt i.

Der skal en anden til på posten, bekræfter Rane Willerslev i dag:

»Det er ikke en fyring, men det klart, at det er resultatet af det meget væsentlige problem, at museet ikke har formået at gå i nul i tre år i træk. Og derfor har museet også fået en meget alvorlig kritik fra ministeriet. Jeg er jo ny i stolen, men jeg vurderer med den historik, der er, at der er brug for nogle andre kræfter til at sørge for, at vi leverer her«, siger museumsdirektøren.

Underskud på 4,4 mio. kr.

Alene i 2017 resulterede overmåde optimistiske skøn og deciderede regnefejl i et underskud på 4,4 mio. kr., fremgår det af museets årsrapport. Et »ikke tilfredsstillende« resultat, lyder det i rapporten, som også bærer Kulturministeriets departementschef, Marie Hansens, underskrift.

Konkret optrådte indtægter fra museets renæssancefestival og julemarked på Kronborg to gange i budgettet.

»Det er ikke udefrakommende årsager, der destabiliserer økonomien, men fejl, som bliver lavet i økonomiadministrationen. Det er fejl, som er dybt beklagelige og helt grundlæggende uacceptable. For en meget væsentlig del af vores relation til ministeriet er jo, at vi formår at gå i nul. Og når vi konsekvent ikke gør det flere år i træk, så har vi altså et problem«, siger Willerslev.

Beslutningen om at fjerne Jes Gjørup som vicedirektør med ansvar for drift og administration er helt og holdent Willerslevs, men den er sket efter en dialog med Kulturministeriet, anfører museumsdirektøren.

En kvalificeret kandidat

Ifølge den officielle meddelelse til Nationalmuseets medarbejdere har Jes Gjørup nu fået et nyt job. Selv henviste den afgående vicedirektør onsdag til Rane Willerslev. Han ønskede ikke at udtale sig yderligere om sagen eller sin egen jobfremtid.

Ifølge Politikens oplysninger har Kulturministeriet dog valgt at tilbyde ham en stilling som ny administrationschef for Det Kongelige Danske Kunstakademis billedkunstskoler i København, hvor den nuværende administrationschefs kontrakt står for at udløbe dette efterår.