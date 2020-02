Se billederne: Aktivister med trojansk hest besætter British Museum i kæmpe klimaprotest

Automatisk oplæsning Beta

Fra fredag morgen til søndag formiddag var British Museum i London under belejring.

Indtrængerne var den britiske politiske teatergruppe, der kalder sig ’BP or not BP?’. Et ordspil med navnet på olieselskabet BP og Shakespeares berømte eksistentielle spørgsmål om at være eller ikke at være.

For: Skal et museum som British Museum være betalt af oliepenge, der skader klimaet. Eller skal museet ikke? Det er spørgsmålet.

I et brev til museet skriver aktivisterne, at de ikke mener, at museet skal »promovere og give legitimitet til et olieselskab, når vi står i midten af en klimamæssig nødsituation«.

Genbrugstømmer og solenergi

Den store happening begyndte tidligt fredag morgen, da aktivisterne placerede en fire meter høj trojansk hest i gården ved museet.

Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix Den klimavenlige protesthest.

Hesten er inspireret af den gamle myte om den hule træhest, som grækerne i hemmelighed fyldte op med soldater og trillede ind gennem porten til Troja for at erobre byen.

Det er da også en aktuel udstilling på British Museum om netop Troja, udstillingen ’Troy: myth and reality’, som aktivisterne protesterer imod, fordi udstillingen er »støttet af BP«, som museet skriver på sin hjemmeside.

Helen Glynn fra teatergruppen siger i en udtalelse: »Troja-udstillingen har inspireret os til at skabe dette fantastiske udyr, fordi den trojanske hest er den perfekte metafor for BP’s sponsorat. På overfladen ligner sponsoratet en generøs gave, men indeni lurer død og destruktion«.

Træhesten var bemalet med olieselskabets gulgrønne, solsikkelignende logo og er ifølge teatergruppen bygget af »genbrugstømmer og kasseret reb«. Den får elektricitet fra solopladte batterier. Den præsenterer sig med »røg strømmende ud af næseborene, skinnende røde øjne og en urovækkende, apokalyptisk lydside«. Der er plads til ti mennesker inde i træhesten.

Den trojanske hest stod i museumsgården frem til lørdag aften, og natten mellem fredag og lørdag overnattede to af aktivisterne inde i trædyret.

Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix Aktivister med BP's logo på skjoldene.

Museum: Vi har brug for sponsorpenge

Ifølge gruppen selv deltog omkring 1.500 aktivister lørdag i protesterne mod museet, og søndag formiddag forlod omkring 40 af aktivisterne museets store gård, hvor de havde overnattet i soveposer og skabt gipsafstøbninger af deres egne kroppe og ansigter.

Denne del af protesten kalder teatergruppen for ’Monument’, og værket skal symbolisere den voksende klimabevægelse.

Direktøren for British Museum, Hartwig Fischer, siger til avisen The Guardian som svar på aktivisternes protest mod oliepenge:

»British Museum giver millioner af mennesker en helt usædvanlig mulighed for fordybelse i menneskehedens kultur og historie. Uden ekstern støtte og sponsorater ville det ikke være muligt«.

Sidste år meldte flere kulturinstitutioner, blandt andet Royal Shakespeare Company, ud, at de ikke længere vil modtage penge fra olieselskaber. Det skete efter pres fra aktivistgrupper.

Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix 'Den Sorte Brigade' protesterede også mod British Museum under besættelsen

'Den Sorte Brigade' protesterede også mod British Museum under besættelsen Foto: Simon Dawson/Ritzau Scanpix

