Anmeldelse: Jim Lyngvild står for den absolut mest corny detalje på ny majestætisk udstilling

Christian V gik passioneret op i krig, jagt og al den glasur, der fulgte med, når man i 1670 blev konge af Danmark og kunne sætte sig på en trone af elfenben.

Den 24-årige prins blev nationens første arvekonge, efter at hans far, Frederik III, havde cementeret enevælden i 1660. Han arvede et nyt politisk system, men han arvede ikke sin fars tæft for magtens strategiske sider, og mens Christian elskede lir og grej, var han måske ikke helt klædt på til at styre landet.

»Hans åndelige udrustning var væsentligt ringere«, som det tørt hedder i ’Danmarks historie’, hvor man til gengæld tilskriver ham »en jævnt god forstand og et vist lune«.