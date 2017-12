Lucia Odooms playliste: Her er fem nytårssange, du bare må høre i aften

FOR ABONNENTER

BeoSound Shape hedder det seneste skud på højtalerstammen hos Bang & Olufsen. Det består af moduler, der kan monteres på væggen i det mønster, man ønsker, og fordi det er trådløst, slipper man for irriterende ledninger. Det er skabt af den unge designer Øivind Slaatto, som for et par år siden designede den mobile højtaler BeoPlay A9, som ligner en stor parabolantenne på ben.

BeoSound Shape er noget af det mest elegante, der er blevet designet i 2017, og fordi man selv afgør, hvor mange moduler man vil have på væggen (eller snarere: har råd til), så kan man skabe højtalersystemet, så det passer til den øvrige boligindretning. Derfor løb Beosound da også med prisen som årets design, da Bo Bedre i september uddelte sine ’design awards’.

Der skal efter sigende være en ret god lyd i BeoSound, hvilket blandt andet skyldes, at Øivind Slaatto er uddannet tubaist fra musikkonservatoriet i København og ikke går på kompromis med kvaliteten. Men ud over den gode lyd har BeoSound også den kvalitet, at modulerne har integrerede støjdæmpere, som er gode for akustikken. BeoSound er således både et højtaler- og et akustiksystem.

Bang & Olufsen er berømte for deres kombination af god lyd og godt design. I en periode har deres tv- og højtalerudbud dog været så overdesignet, at man skulle bo på en herregård for at kunne få plads til det, men inden for de seneste år er der kommet en hel stribe af produkter, som er rettet mod almindelige mennesker.