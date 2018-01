Opskriften på en Depeche Mode-koncert: Først en times tvangsbolle, så en stribe gamle hits til de lange vinteraftener Publikum i Royal Arena var bemærkelsesværdigt loyalt og varmet godt og grundigt op, da det blev tid til hitparaden.

Ironien er til at tage og føle på, når et band, der i tidernes morgen forholdt sig ironisk til alskens revolutionær retorik med ’Music For the Masses’, pludselig tager skeen i den anden hånd og rent faktisk vil frelse verden.

Sådan er situationen for Depeche Mode, der, inden de gik på scenen i Royal Arena, slog på tromme for deres kampagne for at skaffe rent drikkevand til verdens fattige. 1,4 millioner dollars er allerede kradset ind, og tørsten stilles i både Etiopien og Nepal.

Sådan en frelsende håndsrækning fra vores allesammens ’Personal Jesus’ kan man vælge at gøre sig lystig over eller tage hatten af for. Der er god grund til at gøre begge dele.

Hvis fordums dekadente synthpoppere tør stille sig op i ærmeløse undertrøjer som gamle hippier med bløde vibrationer, gode intentioner og social revolution på agendaen, bør det da aftvinge respekt.