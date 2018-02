Anmeldelse: Den 30-årige pianist Joseph Moog er på niveau med de største Den tyske pianist Joseph Moog er stadig kun 30, men i Brahms er han på niveau med de bedste. Hans polske kollega Piotr Anderszewski synger med og vil som altid være speciel.

Der er ikke noget bedre end at møde nye musikere, der med nye kræfter løfter værker, man kender og elsker i forvejen. Især når det er værker, langtfra alle har kræfterne til at løfte, og hvor det derfor ikke er nogen selvfølge, at anstrengelserne bærer frugt.

Brahms kæmpede med det symfoniske, med klaveret, som var hans eget instrument, og med musikken i det hele taget, og der skal virkelig muskler til at være solist i hans kraftfulde koncerter for klaver og orkester.

De står, begge to, som mastodontiske udfordringer for koncertpianister kloden over, og 2’eren er en ordentlig tamp i 4 satser. Men for pianisten Joseph Moog er den tilsyneladende ikke vanskeligere at spille end en Clementi-sonatine eller en lille ’Sang uden ord’ af Mendelssohn.

Den 30-årige tysker har et sikkert greb om flyglet og om den kernetyske musiktradition, som 1800-talskomponisten Brahms tilhører. Han tager kontant og klarlæggende fat, men også med et poetisk blik, så styrke og månelys skinner om kap.