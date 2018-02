Anmeldelse: Bo Sundströms sympatiske jazzhyldest skal høres til et glas vin og lidt ud på natten

Sundströms fornemt duvende tekst går lige ind i det svenske arvesølv og nyfortolker Bill Evans’ ’My Foolish Heart’, og selvfølgelig er der også blevet til en luftig og loyal hyldest til Monica Zetterlund med ’Monicas vals’.

Det fint og diskret swingende band består af Bo Kasper-guitaristen Robert Østlund, blæserne Björn Jansson og Jonne Bentlöv, trommeslageren Daniel Frederiksson, bassisten Ulf Engström og pianisten Vladan Wirant. Et af numrene, de fortolker er Nat King Coles ’(I Love You) For Sentimental Reasons’, som er blevet til den fine ’Försvann du’.

Michel Legrands ’Once Upon A Summertime’ er blevet til den vemodigt sommersødt, sukkende ’Sommeren vi älskade varann’. En skøn sang med masser af skärgårdsstemning. At være i sommerhus, drikke vin, læse bøger, dase, låne en båd for at sejle ind til købmanden og få købt smøger og ... altsammen engang for længe siden, ’den sommer, vi elskede hinanden’.

Og måske mest overraskende ’All the World Is Green’ af Tom Waits, der er blevet til ’Allt är som förut’ og udført med et pift af både Waits’ slinger og Django Reinhardts fremdrift.

’I Can’t Give You Anything But Love, Baby’ er fint oversat til ’Önska dig en annan man’, mens albummet lukker og slukker i det melankolske hjørne med Lars Gullins ’Dannys Dream’, hvor Björn Janssons saxofon åbner nattens mørkeblå rum om et gennemført behageligt, sympatisk og helstøbt jazzalbum fra en klædeligt ydmyg gæstevokalist på besøg fra Popland. Næppe for sidste gang.