Vinterjazz for fuld skrue: Jazzede internationale navne på programmet Vinterjazz er op over os. Og med et stort program kan det være svært at tune sig ind på valget af koncerter. I denne omgang anbefaler Ibyen tre frie kunstnere.

Saxofonisten Evan Parker deler navn med et af jazzens største horn, bebopkongen Charlie ’Chan’ Parker. Og måske var det en af grundene til, at den britiske multisaxofonist tænkte, at der ikke var nogen grund til at gå ’Chan’ i bedene. Evan Parker står i stedet som en af europæisk frijazz’ pionerer. Han står fadder til en række ’udvidede spilteknikker’ på sine instrumenter. En kompromisløs herre med sit eget unikke og stærke udtryk. Og det lugter af et af festivalens store møder mellem en international monolit og danske musikere, når Parker vil skabe musik med den uforlignelige fordybelsespianist Jacob Anderskov, den uortodokse trommeslager Anders Vestergaard og den energifyldte bassist Adam Pultz Melbye, tilsammen trioen Kinetics. I Koncertkirken medvirker også orkestret Forsythia. Evan Parker & Kinetics. 20. feb. Huset, Aalborg. 21. feb. Koncertkirken, Blågårdsplads, Kbh. N. 22. feb. Salonen, Aarhus. Læs også: Aarhusiansk trio sparker nyt liv i jazzen med nytænkende hiphop Foto: Arkivfoto: Miriam Dalsgaard Fire! Orchestra sætter ild til traditionerne og viser vejen for den ny improvisationsmusik. Fire! Orchestra sætter ild til traditionerne og viser vejen for den ny improvisationsmusik. Foto: Arkivfoto: Miriam Dalsgaard Massere af brandfarlig energi Der er dømt ildebrand i instrumenterne og en ustoppelig energi, når den svenske saxofonist og tidligere modtager af Nordisk Råds Musikpris Mats Gustafsson (billedet) endnu en gang ankommer til dansk jord med sit Fire! Orchestra. Det er et næsten bizart anderledes bigband, der tager udgangspunkt i simple formler og lader friheden råde mellem medlemmerne. Fire! Orchestra har på det seneste undergået en udvikling hen imod en ny lyd og et nyt line-up med en mere stryger- og klarinetbaseret lyd. En ny plade med titlen ’Arrival’ er på vej med orkestrets vokaler, strygere, store og små klarinetter og benhårde rytmegruppe. Som det meddeles fra orkestret: »Linjer og lag af violinpoesi vil ANKOMME med klarinetters energi og melodiske vanvid. Langsomme riff-moduler vil ANKOMME med op-i-dit-fjæs-attituden af stemmer med ophøjet skønhed«. Fire! Orchestra. 2. feb. kl. 21, Alice, Kbh. N. Læs også: Disse jazzkoncerter med alt fra varmrøget klarinet til cool trompet skal nok få gang i gulvet Foto: Pr-foto Over mange år har Cutler udviklet nye måder at kombinere elektronik og trommesæt og skabt sit helt eget og unikke udtryk. Over mange år har Cutler udviklet nye måder at kombinere elektronik og trommesæt og skabt sit helt eget og unikke udtryk. Foto: Pr-foto En fritænkende artist Engelske Chris Cutler er helt sin egen. En trommeslager, der har taget turen fra eksperimenterende rockmusik til små, næsten videnskabelige, men også fantasifulde udforskninger af lyd og rytmer, og nøje sammensat og kombineret sit akustiske instrumentarium med live-elektronik. Cutler er en særdeles anerkendt skikkelse i det fritænkende musikmiljø både som musiker, forfatter og foredragsholder. Herhjemme kender man ham måske bedst fra Lotte Ankers skelsættende What River Ensemble. Og netop Lotte Anker med internationale meritter som free-musiker og komponist vil denne aften spise bananer ’on the spot’ med Chris Cutler foruden den herboende polske bassist Tomo Jacobson, der er en ny, spændende stemme på den eksperimenterende jazzscene. Chris Cutler m. Lotte Anker og Tomo Jacobson. 12. feb. kl. 20. Koncertkirken, Blågårdsplads, Kbh. N.