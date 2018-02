Fusion mellem Global og Jazzhouse: Alice er Nørrebros nye venue for eksperimenterende samtidsmusik - med lige så meget jazz som før Goddag til Alice på indre Nørrebro. I går åbnede Københavns nye spillested for eksperimenterende samtidsmusik Alice, som er en fusion mellem Global og Jazzhouse. Stedet er allerede blevet kritiseret for at svigte jazzen. Kig på musikprogrammet, og giv det en chance, opfordrer Alices bookere.

Det her er annekset til den gamle skole, som har været både medborgerhus og gymnastiksal. Nogle af de kritiske røster kalder det for den gamle gymnastiksal i stedet for Alice, men her er virkelig sket meget«.

Alexander Nitze lister sig gennem håndværkernes rod af ledninger, rockwool, stiger og værktøj i den aflange murstensbygning bag VerdensKulturCentret på Nørre Allé 7. Til daglig er Alexander Nitze konstitueret leder for Københavns nye spillested Alice. Da vi mødes en uges tid inden åbningen, er Alice stadig en byggeplads, men fra i går er ’gymnastiksalen’ the place to go, hvis man vil danse og lytte til eksperimenterende samtidsmusik fra både ind- og udland.

Jazzen er ikke pillet ud, vi spiller bare en anden type jazz, som nogle ikke synes om Alexander Nitze, konstitueret leder af Alice

Alice er en fusion af de to forhenværende spillesteder Global Copenhagen og Jazzhouse, som har haft et administrativt samarbejde under fælles ledelse siden udgangen af 2014. Jazzhouse har haft adresse i Niels Hemmingsens Gade siden 1991, men opsagde lejekontrakten sidste sommer på grund af den høje husleje. Den sidste koncert fandt sted i november, og flytningen af Jazzhouse til VerdensKulturCentret har skabt furore i dele af det københavnske jazzmiljø, som har kritiseret Jazzhouse for at svigte jazzen. Men her står vi altså i den gamle gymnastiksal og beundrer de mørklilla vægge, som hørmer surt af spritny maling. Fra 1. februar udgør de officielt rammerne for Jazzhouses nye hjem, som plus Global er lig med Alice.

Hvad tænker jazzfolket om Alice? Saxofonist og komponist Lotte Anker: »Jeg er meget nysgerrig og spændt på at se indretningen og selvfølgelig også, hvordan akustikken er, for det er fuldstændig afgørende. Jeg har kendt Jazzhouse siden starten og var også til en af de sidste koncerter i november, så selvfølgelig er der et lille hjørne af sorg hos mig. Men jeg kan ikke sige andet, end at jeg håber, det bliver godt. Alice er jo ikke lige så stort som Jazzhouse, men når stedet er mindre og omkostningerne færre, giver det forhåbentlig også en masse kunstnerisk frihed i programlægningen, fordi de kan tage nogle chancer, som de ikke turde tage på Jazzhouse. Jeg kan sagtens forstå, at nogle synes, det er trist, at en jazzkoncertsal forsvinder fra indre by, men indtil videre forholder jeg mig positiv og åben«. Vis mere

»Global har lejet sig herind i de 11 år, det har eksisteret, så vi har ikke kunnet give stedet det løft, som vi synes, der skulle til. Men det er kun en ansigtsløftning, for det er det, vi har haft råd og tid til siden Globals sidste koncert i december. Vi har malet og fået mere lys i salen, og så har vi løftet loftet over scenen og ryddet skabe og eltavler væk, så scenen bliver større og mere funktionel«, fortæller Alexander Nitze og forsvinder ud i køkkenet bag baren.

Her skal de to vægge ud mod gangen og garderoben med tiden rives ned, så køkkenet i stedet bliver en foyer, hvor publikum kan hygge sig før og efter koncerterne og overvære små talks med artisterne. Helt pist borte er minderne fra Jazzhouse i øvrigt ikke. Klubbens gamle vægtæpper og lysekroner kommer til at pynte på Alice, men det er ikke et forsøg på at tækkes de kritiske røster, understreger Nitze.

»Man kan godt have en idé om, at jazz hører til på en dyr luksusklub i New York, men det er bare ikke der, folket flest går til jazzkoncerter. I mit hoved er lokalerne her langt federe end dem i Niels Hemmingsens Gade, fordi de intime rammer passer til Alices små skæve koncerter«, siger han og tilføjer.

»Jeg ved godt, at man i nogle miljøer ikke aner, hvad Global er, og har haft en idé om, at Jazzhouse er noget ophøjet, hvilket det også er på sin vis, men det er Global også. Artister har spillet her for langt mindre, end de plejer, fordi det er fedt for dem at kunne skrive på cv’et, så jeg tror, det er vigtigt at tænke på Global og Jazzhouse som et meget ligeværdigt møde«.

Hvad tænker jazzfolket om Alice? Tenorsaxofonist Fredrik Lundin: »Nu taler du med en af dem, som har været lidt ked af at miste Jazzhouse, som det var engang, hvor der genremæssigt var plads til temmelig meget, så på den måde har jeg et lidt specielt forhold til Alice. Ud fra programmet kan jeg se, at det bliver superfedt og varieret derude, og tanken om at slå et verdensmusiksted og et improviserende musiksted sammen er interessant. Jeg er spændt på at se, hvordan de håndterer det, og glæder mig bare til at komme og høre noget musik, og jeg har muligvis også selv nogle projekter, som passer ind i profilen. Samtidig står vi jo stadigvæk og mangler en aftager til den scene, som Jazzhouse var for cirka 10 år siden, men sket er sket. Lige nu tænker jeg bare, at det kunne være fint, hvis vi havde mulighed for at skabe et nyt regionalt spillested til den bredere jazz med et ordentligt udstyr, en ordentlig scene og plads til mange mennesker«. Vis mere

To stole er nu en sofa

Ude i den gamle skolegård kommer Alices to musikbookere, Andreas Korsgaard Rasmussen og Peter Hvalkof, luntende. »Andreas er fra Jazzhouse, Peter er Global-manden, og sammen er de Alice«, præsenterer Nitze os, før vi går ind i hovedhuset for at høre om trioens nye fælles sted. Vi finder noget, der minder om et klasselokale på husets øverste etage.

Peter Hvalkof er mangeårig booker for Roskilde Festival og Global, mens arkitekten og grafikeren Andreas Korsgaard Rasmussen har været booker for Jazzhouse siden 2014. Han begynder:

»I første omgang bliver musikprofilen på Alice Jazzhouse plus Global. Vi er et regionalt spillested, så vi skal stadig lave de samme antal koncerter med de samme forpligtelser som før. Jazzhouses officielle profil og forpligtelse er at fokusere på eksperimenterende samtidsmusik, så vi skal være åbne over for, hvad der sker ude i verden, og præsentere musik, som enten er for svær, ny, ukendt eller stædig til, at det kan indgå i større kommercielle sammenhænge«.

Hvalkof: »Global har været på alle kontinenter og i alle tidsaldre og både i fusionerne, det dansable, det traditionelle og i lyttehjørnet, så vores intention er at fortsætte med det«.

Hvad tænker jazzfolket om Alice? Leder af Jazz Danmark Eva Frost: »Vi synes, det er superpositivt, at der kommer et spillested, som viser en god udvikling af genrerne, for kunsten udvikler sig jo hele tiden. En anden positiv ting er, at Alice kigger på udviklingen af spillestedet som form, for de vil forsøge at få nogle af deres koncerter ud på alternative steder i byen, og det er jo også en måde at drive publikumsudvikling på. Man kommer ud og blander sig i, hvad der foregår andre steder, og præsenterer genrerne i byen. Vi tror ikke, det kommer til at betyde, at jazzen får mindre opmærksomhed. Det betyder bare, at spillestederne følger med i, hvad der allerede foregår i kunsten, for vi ser rigtig mange jazzartister, der spiller på tværs af alle mulige genrer, ligesom vi også samarbejder genreorganisationerne imellem. Vi tror, der kommer meget mere jazz ud af fusionen, fordi man sparer en hel del ved at samle det hele under et forholdsvis billigere tag. Jazzen har aldrig været en lukket kunstform, men en international kunstform, der i den grad er forgrenet i forskellige genrer«. Vis mere

Så der kommer ikke noget nyt ud af samarbejdet, ud over at I sidder under samme tag?

Rasmussen: »Der er det nye i det, at Alice kommer til at lave langt flere koncerter andre steder end på vores eget venue. Man kan eksempelvis opleve strubesang fra Mongoliet og Tyshawn Sorey Trio i Brorsons Kirke. I det hele taget arbejder vi på at udbrede og udvikle de områder, som vi føler, vi bør dække på tværs af hele landet og internationalt«.

Hvalkof: »Hvis vi skal kigge på genrerne, så er der jo altid en mulighed for, at noget glider ned mellem to stole, men nu er vi blevet en sofa, og derfor kan vi favne nye ting. Der findes musik i Afrika, Mellemøsten, Latinamerika og Asien, som var lige eksperimenterende nok til, at jeg kunne præsentere det på Global, men fordi den eksperimenterende samtidsmusik nu er en del af spillestedets profil, skal vi naturligvis lave det«.

Hvad tænker jazzfolket om Alice? Saxofonist, klarinettist, solist, komponist og en del af Girls In Airports, Lars Greve: »Jeg har været meget begejstret for bookingen på Jazzhouse de senere år, og indtil videre vidner bookingerne på Alice om, at de har tænkt sig at videreføre de ekstremt stærke internationale bookinger. Jazzhouse var et sted, hvor jeg kunne gå hen og blive overrasket, selv om jeg er rimelig opdateret. Jeg synes, at Andreas (Korsgaard Rasmussen, red.) har formået at inspirere den danske scene ved at byde ind med nye navne og tiltrække nye publikummer, og jeg håber, at Alice også formår at favne og give god plads til danske acts. Det ligger i jazzens natur at være eksperimenterende og udtrykke sig i sin samtid, så jeg synes overhovedet ikke, at jazzen bliver ladt i stikken. Det er selvfølgelig ærgerligt, at der ikke er midler til, at man kan fortsætte med at have et Jazzhouse i Niels Hemmingsens Gade, for scenen havde en virkelig god lyd, og publikum droppede bare forbi, hvor Global måske er en lidt mere hemmelig adresse. Men det er min opfattelse, at musikarrangører generelt set har brugt vanvittigt mange midler på at sætte sig selv i centrum de sidste mange år, og derfor synes jeg egentlig, det er meget ansvarligt at rykke tingene sammen og fokusere på musikken. Jeg håber, at alle tør tage sig tid til at lære Alice at kende. Jeg glæder mig i hvert fald til at komme der«. Vis mere

Masser af jazz

Risikerer man ikke, at fusionen af Jazzhouse og Global kommer til at gå ud over den københavnske jazzscene?

Rasmussen: »Vi er jo mange af de samme mennesker, som har været på Jazzhouse de senere år, og vi har altid insisteret på, at kritikken af, at der ikke var noget jazz på Jazzhouse, er forkert. Man må også bare konstatere, at vi er et regionalt spillested, og det er ikke nogen hemmelighed, hvad det koster at leje sådan et sted«.

Hvalkof: »Vi har ansøgt om de penge, vi opererer for, og i den ansøgning har begge spillesteder beskrevet den musikalske profil for de næste fire år, hvilket Københavns Kommune og Statens Kunstråd har accepteret. Rigtig mange jazzmusikere har heldigvis indset, at man skal skyde skylden på politikerne, som har taget nogle midler væk fra det, som nogle mener er ’på tirsdag’-jazz«.