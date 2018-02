Digter fanget i klavervirtuos' krop erobrede Louisiana Et subtilt soloprogram med blandt andet højtidelig musik af Wagner viste, at pianisten Igor Levit tilhører den suveræne liga.











Louisianas Koncertsal. Fredag.

Igor Levit ligner ikke en atlet efter vore dages fitness-standarder, men han holder sig i form.

Den lange trappe, der fører fra solistværelset ned til scenen i Louisianas koncertsal, tog han i løb, og når han rettede sig op fra flyglet mellem to værker og strakte sin krummede krop, kunne han finde på lige at lade begge arme flyve baglæns en gang. Som om han lavede opvarmningsøvelser inden en løbetur i parken.

Han er blevet kaldt »Klaverets fremtid«. Men selv om den 30-årige, tysk bosatte russers klaverspil er i den suveræne liga, er han ikke en flamboyant virtuos. Faktisk virker han mere som en digter fanget i en pianists krop.

Det var ikke et overrumplende fyrværkeri af farver, han skabte, som det, hans fire år yngre landsmand Daniil Trifonov er berømt for at lave, når han kaster sig over instrumentet i Horowitz-stil.

Hvad der gjorde Igor Levits soloaften på Louisiana – gennemført i noget nær buldermørke – til en af de bedste koncerter, jeg har hørt, var hans afslappede måde at kombinere utroligt klaverspil med klar tankevirksomhed og spontan tilstedeværelse på.

Levit er simpelthen i stand til at se musik ovenfra, som de fleste andre kæmper med at komme i øjenhøjde med. Dertil kommer, at han havde valgt et program, der ikke bare var ærefrygtindgydeende, men subtilt. Helt efter Levits smag for at dyrke musikalsk motion i form af triatloner, som han gennemfører, som var der tale om en blanding af koncentreret alvor og afslappet leg.

Gennemførte et triatlon

»Lad os se«, synes han at have tænkt. »Hvis nu jeg har lyst til at spille store og svære værker, der er bearbejdet og gjort endnu større og endnu sværere af andre komponister, hvad kunne så være interessant?«.

Resultatet var et Levit-triatlon, hvor han lagde ud med Bachs store ’Chaconne’ fra partitaen for soloviolin i d-mol, som Brahms var så benovet over, at han arrangerede den mesterligt konstruerede, men også følelsesmæssigt indholdstunge sats som klavermusik for venstre hånd alene.

Sådan spillede Levit det selvfølgelig, men hans højre forlod flere gange sin hvilestilling i skødet for at dirigere med.

Næste etape i aftenens gennemgang af store komponisters versioneringer af andre store mestres værker var musik af Wagner fra operaen ’Parsifal’, der deler sin kristne forankring med Bach.

Man hørte de tunge gralsklokker ringe, som var de nu det stadigt gentaget chaconne-tema i bassen hos Bach. Levits lange hænder åbnede Wagners højtidelige univers for ørerne af en, og man blev teletransporteret til gralsriddernes verden.

Satte Wagner på plads

Denne gang var det Wagners svigerfar, Liszt, der stod for klaverarrangementet, så selvfølgelig sluttede Levit af med musik af Liszt selv. Hans fantasi og fuga over koralmelodien ’Ad nos, ad salutarem undam’. Et drilsk og subtilt valg oven på Wagner, fordi Liszts kirkeværk overraskende henter sin melodi fra operaverdenen. Nærmere bestemt fra den jødiske operakomponist Meyerbeer, som Wagner misundte for hans succes.

Sådan kan man sætte jødehaderen Wagner på plads.