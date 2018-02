Ikonisk guitarfabrikant kæmper for at spille videre

Den franske slalomløber Mathieu Faivre, der privat danner par med den amerikanske stjerne Mikaela Shiffrin, er blevet sendt hjem fra OL af disciplinære årsager. Faivre sluttede som nr. 7 i storslalom, og det er på grund af bemærkninger, han kom med efter løbet, den franske OL-ledelse har taget beslutningen om at sende den 26-årige slalomløber hjem i utide. »Hvis I vidste, hvad jeg mener om det franske kollektiv. Jeg er her kun for at køre for mig selv. Resultatet er til at brække sig over«, var noget af det, Faivre sagde til franske journalister, da han blev spurgt om resultatet, der blandt andet betød bronze til landsmanden Alexis Pinturault. Faivre har siden på Facebook undskyldt, og han skriver blandt andet, det ikke var hans mening at vise disrespekt for andre. »Jeg er ekstremt stolt over at repræsentere mit land og vil gerne takke dem, der har gjort det muligt«, skriver Faivre blandt andet.

Vinterlegene er blevet ramt af den tredje dopingsag. Denne gang er det den slovenske ishockey-spiller Ziga Jeglic, der er testet positiv. Ifølge en pressemeddelelse fra den Internationale Sportsdomstol, CAS, er Jeglic tetset positiv for fenoterol, og han er suspenderet med øjeblikkelig virkning. Slovenen har nu 24 timer til at forlade den olympiske by, og en straf vil blive udmålt senere.

Med en sejr på 8-4 til Canada over Japan blev den sidste teoretiske mulighed for dansk avancement i turneringen lukket. Det havde dog ikke været nok med en sejr til Danmark, hvis alt skulle flaske sig for Team Rasmus Stjerne. Men det var en af dem, og den er nu udelukket.

Tessa Virtue/Scott Moir forsvarede deres føring, da isdanserne havde afviklet deres frie program, og dermed vandt parret fra Canada olympisk guld foran franskmændene Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron. De to par havde allerede taget lidt afstand til forfølgerne efter det korte program. På 3. pladsen kom det amerikanske søskendepar Alex and Maia Shibutani. Det er anden gang i den olympiske historie, søskende vinder medalje i isdans. Første gang var i 1992, da Isabelle og Paul Duchesnay vandt sølv. De canadiske guldvindere blev også olympiske mestre på hjemmebane i Vancouver 2010 og vandt sølv for fire år siden. Sammen med medaljer i holdkonkurrencen har det canadiske par i alt stået på det olympiske podie fem gange, og det er flest af alle isdansere. For deres frie program til tonerne fra Moulin Rouge scorede Virtue/Moir 122.40 point, hvilket er personlig rekord.