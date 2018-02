Popsanger skal seks måneder i fængsel for at gøre grin med vandkvaliteten i Nilen De egyptiske myndigheder holder landets popmusikere i stram snor. Tre popsangere er det seneste halve år blevet idømt fængselsstraffe.

Den egyptiske popsanger Sherine Abdel Wahab, en af landets mest berømte, skal seks måneder i fængsel.

For hun har gjort grin med vandet i Nilen. Eller rettere: Hun advarede publikum under en koncert mod at drikke det beskidte vand i floden.

»Drik hellere Evian«, sagde popsangeren ifølge BBC.

Sherine, som sangeren i folkemunde blot hedder, blev i november anmeldt til politiet for at gøre grin med den egyptiske stat på et tidspunkt, hvor den prøver at tiltrække turister til landet. Sagen begyndte, da en video med hændelsen blev delt på nettet. I videoen spørger en tilskuer Sherine om, hun ikke vil synge sin sang 'Har du drukket af nilen?'.

»Hvis jeg drikker af Nilen, får jeg schistosomiasis«, svarede popsangeren med henvisning til den infektion, der på dansk hedder sneglefeber. En infektion, som historisk har voldt Egypten mange problemer. Og som myndighederne i 2016 meddelte, at man vil bruge flere end 50 millioner kroner på at bekæmpe.

Sherine undskyldte siden for det, hun selv kalder en »tåbelig vittighed«.

»Jeg undskylder af hele mit hjerte for enhver smerte, det har forårsaget«, skrev hun på sin profil på Facebook.

Og Sherine er ikke den eneste egyptiske musiker, som tirsdag blev idømt en fængselsstraf. Den mindre kendte popsanger Laila Amer skal to år i fængsel for en musikvideo med seksuelle undertoner. Videoen er af anklageren blevet kaldt et »angreb på samfundet«, skriver BBC.

I slutningen af 2017 blev en tredje popsanger desuden idømt et års fængsel i en lignende sag.

Popsangeren Sherine Abdel Wahab har siden sagens begyndelse haft forbud mod at optræde i Egypten, hvor et musikalsk syndikat holder popkulturen i et stramt greb.

Tidligere har syndikatet forsøgt at lukke metal-koncerter ned med beskyldninger om, at musikerne tilbad djævlen.