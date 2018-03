Skuffende afskedskoncert: Drømmen fik aldrig luft under vingerne, da den utrættelige aktivist Joan Baez sagde farvel i Koncerthuset På Joan Baez’ nye plade er der stadig gløder i ikonets drømme. Men koncerten onsdag aften var primært en nostalgisk påmindelse om noget, der engang var.

Det var i sig selv en oplevelse at se en af folkens legender stå der lyslevende på scenen en onsdag aften i København. Mange år senere. Vi taler om kvinden, der kom til at bane vejen for Bob Dylan, og som hang ud med Martin Luther King. For mange bliver det ikke meget større.

koncertanmeldelse









Joan Baez. Koncertsalen, DR Koncerthuset Onsdag

CD-anmeldelse









Joan Baez. Whistle Down the Wind Proper Records

77-årig Joan Baez er en utrættelig musikalsk aktivist, først og fremmest en kvinde, der i seks årtier har spredt sine egne protester og drømme i form af enkle folksange med stærke budskaber. Borgerrettigheder, Vietnam, Irak, LGBT, Occupy Wall Street, Baez har kæmpet alle de gode kampe.

Men onsdag aften var der ikke meget stemme tilbage i hende. Det skal der måske heller ikke være. Vi vil gerne høre, hvordan den har udviklet sig. Hvilken protest og hvilken drøm har den med sig i dag?

I år runder Baez karrieren af med den helt store afskedsturne, og det var et modent publikum, der var mødt op i Koncertsalen for at sige farvel til folkens stjerne, hvoraf mange må have fulgt hende siden dengang. Det blev en aften i fortidens tegn. En aften, hvor protesten og drømmen aldrig rigtig fik luft under vingerne. Og mens det aldrig blev decideret pinligt, kunne jeg ikke undgå at se Joan Baez som en karakter i en fortælling, der i dag har en eller anden mislyd over sig. Kan man sætte det samme stykke op igen?

Afbalanceret folkmusik

Med sig Havde Baez sit netop udsendte 25. album, ’Whistle Down the Wind’, som består af fortolkninger af sange af Tom Waits, Josh Ritter, Mary Chapin Carpenter og flere. Sangene kredser stadig om verdens tilstand.

’Another World’ (Antony and the Johnsons), som Baez også spillede onsdag aften, er en mørk sang om fred, der giver fortællingen nyt liv, når hun synger om behovet for en bedre verden på denne måde: »I’m gonna miss the sea/ I’m gonna miss the snow/ I’m gonna miss the bees/ I’ll miss the things that grow«.

Mens sangen er helt i hendes ånd, handler den også om en planet, vi igennem årtier har været i gang med at ødelægge. Hvad gør vi med den?

Albummet er afdæmpet, produktionen varm og blød, og sangcyklussen udgør en afbalanceret helhed, der kredser om folkmusikken. Baez stemme i centrum er tydelig og intim på en måde, der gik tabt på scenen, hvor den musikalske assistance var skrabet. Det henledte også opmærksomheden på, at Baez havde svært ved at synge rummet op. På pladen ledsages hun af et professionelt orkester, der skaber nuancer og generøst hjælper mennesket bag ikonet frem. Det kunne også have gjort underværker på en scene.

Her viste hun dog hurtigt, at hun stadig havde ret godt styr på fingerspillet på guitaren, hendes to medmusikanter, hvoraf den ene var hendes søn, hjalp til på mandolin, flygel, trommer eller bas. Og da hun primært havde trukket på den enkle folksang uden de store musikalske variationer, kom det som en overraskelse, at hun med et ambitiøst spil på guitaren lagde op til den mere komplekse ’Diamonds and Rust’, sangen til Bob Dylan, der er utrolig smuk, og som jeg var begyndt at regne med, at hun ikke ville kunne spille mere. Men vi fik den. Eller en version af den.

Uopfindsomt

Der blev talt lidt om Dylan (hun spillede også hans ’The Times They Are a-Changin’’) og om nogle yoga-moves, hun har lært af Emmylou Harris. Ikoner for os, venner for hende. Men jeg synes ikke, hun virkede, som om hun var helt til stede på scenen.