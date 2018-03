Nye sange: En 14-årig skoledreng fra Køge hitter, og Sade gør comeback med sin silkebløde stemme

1. Sade: Flowers of the Universe

Sade har stadig en af den slags stemmer, der kan få tiden til at stå stille. Og internettet til at sætte sig på halen i benovelse. Det skete i ugen, da den intime, engelske soulsanger udgav sin første nye sang i syv år. En stille, glødende ballade med akustisk guitar og sart kor. Og så Sades forførende silkestemme. Det er ikke nogen genistreg, men desværre heller ikke et varsel om et nyt album fra Sade, men blot en del af soundtracket til filmen ’A Wrinkle in Time’.

2. Anderson .Paak: Til It's Over

Soultornadoen med det sært placerede punktum i sit navn, Anderson .Paak, er tilbage med en ny sang. Den er også lydomslaget til en spektakulær reklamefilm af instruktør Spike Jonze og med danseren FKA twigs. Men det er først og fremmest lyden af Anderson .Paak på vej i spændende nye retninger. På funky tåspidser synger .Paak henover et forbløffende beat af hurtige klap, dybe klokkeklange og forvrænget synth, der får klubstemningen til at eskalere i psykedelisk slowmotion. Mere, tak!

3. Brain$: De drømmer (feat. Savis)

Er det en sang, du skal høre? Kun hvis du vil vide, hvad der sker hos de yngste lige nu. Brain$ er en 14-årig skoledreng fra Køge, der i ugevis har hittet på de sociale medier ’Cookie Dough’, en provins-dansk udgave af Atlanta-hiphop med pistoler og hostesaft. Er der ikke en voksen til stedet? Jo, i baggrunden står H1tmakers, der også har givet os Fætr og Bro. Nu er de klar med næste virale hit. Må jeg godt savne Vesterbro Ungdomsklub nu?

4. Beach House: Dive

Da vi for tre år siden første gang for alvor hørte Beach House skubbe til deres ellers formfuldendte pop noir-lyd, ridsede de i tusmørke-hyggen med en støjende guitar på sangen ’Sparks’. Denne gang går Baltimore-duoen mere brutalt til værks og afbryder efter godt to minutter deres drømmende hvisken af langstrakte synthklange med fortættede rytmer og en huggende guitar med myre i bukserne. Opløftende nyt fra deres kommende album, ’7’. Ude 11. maj.

5. serpentwithfeet: Bless ur heart

Selv om vi skriver 2018, skal nogle måske lige gå en ekstra tur rundt om sig selv, når de første gange hører (og ser!) serpentwithfeet. En tårnhøj, queer afroamerikaner med okkulte tatoveringer i panden og næsering. Samt en majestætisk stemme, der klassisk-skolet vibrerer af drama i stil Anhoni. Læg dertil en dekadent video til hans seneste kærlighedsballade og kom så inden for. Vi skriver trods alt 2018!