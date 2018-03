Hun gik i seng med rockstjernerne, nu kan #MeToo være ved at tage livet af groupielivsstilen Flere tidligere groupies lægger afstand til deres ungdomsliv, mens andre stadig er stolte af fortiden.

1970’erne og 80’ernes store rocklegender fra bands som The Who, Led Zeppelin og Guns N’ Roses var ofte berygtede for at gå i seng med unge kvinder.

Groupie var et fænomen, en trend og et attraktivt statussymbol, der gav unge kvinder lov til at komme helt tæt på de verdensberømte idoler.

Men nu begynder flere kvinder at se datidens relation til rockens helte fra en ny vinkel, blandt andet i lyset af #MeToo-bevægelsen, fremgår det af en artikel i The Guardian, der har talt med tidligere groupies.

Det gælder Lori Mattix, der i dag er 59 år. Hun fortæller, at #MeToo-bølgen har fået hende til at tænke anderledes om sin omgang med musikkens ikoner, og at hendes perspektiv har ændret sig, i takt med at hun er blevet ældre. I dag vil Mattix ikke ønske for nogens døtre, at de gør, hvad hun har gjort.

En anden af 70’ernes rock’n’roll-groupier var Pamela Des Barres, som ses på billedet i toppen af artiklen. Hun var blandt andet sammen med Jim Morrison og Mick Jagger.

I 2017 gav hun interview til Fox News, hvor den i dag 69-årige fortæller, at hun modsat Lori Mattix er »stolt af sin fortid og historie«, selv om hun både er blevet kaldt »den nationale luder« og »dronningen af groupies«.

En tredje tidligere groupie er 44-årige Roxana Shirazi. Hun deler Lori Mattix’ bekymring for tætte forhold til populære musikere, siger hun til The Guardian:

»Magtforholdet er ulige fra starten. De er berømte, og medmindre du selv er berømt, er man ikke på samme plan«.