Portræt: Manden med de mange masker fylder 50 Damon Albarn er opslugt af musikken og har involveret sig i mulige og umulige projekter uden at gå for meget op i vedtagne regler.

50 ÅR I DAG.

Vagterne måtte slæbe Damon Albarn af scenen, da han som den sidste stod tilbage på Roskilde Festival i 2015. Eller rettere løfte den let overrislede og glade Albarn op og bære ham ud.

Solen var stået op, alle andre koncerter var sluttet, årets festival var færdig, og Albarn havde spillet i fem timer med sit overflødighedshorn af musikere i African Express. Men han var ikke færdig! Han ville have bandet ud igen og lige spille én sang til.

Dét udflydende øjeblik fortæller, præcis hvem Damon Albarn er i dag. En mand, der opslugt af musikken har involveret sig i mulige som umulige projekter uden at gå for meget op i vedtagne regler og faste sengetider. Et på alle leder og kanter engageret menneske, der har det med at flyde over sine egne grænser.

Damon Albarn er født i London. Sammen med skolekammeraten Graham Coxon dannede han bandet Blur, der i 1990’erne konkurrerede med Oasis om førstepladsen på hitlisterne og om at sætte dagsordenen for den globale kulturstorm, der blev døbt britpop.

Den første konkurrence vandt Oasis, men med Damon Albarn i front blev det Blur og album som ’Modern Life Is Rubbish’ i 1993 og ’Parklife’ to år senere, der forankrede britpoppen i engelsk kultur med deres samfundskommenterende tekster. Før de brændte sammen indefra, og Albarn for en periode forsvandt ind i heroinens tåger i slutningen af årtiet.

Vejen ud af Blur og afhængighed gik gennem rejser til Island, Jamaica og Afrika. Det var her, han genopfandt sig selv som musikalsk motor i konstant skiftende projekter. Som soundtracket til filmen ’101 Reykjavik’ og albummet ’Mali Music’ i begyndelsen af 00’erne.

Siden fulgte supergrupperne The Good The Bad & The Queen med Tony Allen og Paul Simenon fra The Clash i 2007 og Rocket Juice & the Moon med Tony Allen . Læg dertil operaerne ’Dr. Dee’ og ’Wonder.land’, som Albarn har skrevet, samt andre projekter i stil med African Express, der også åbnede Roskilde Festival med syriske gæstemusikere i 2016.

Som en af de musikere, der har hvirvlet gennem Damon Albarns kollektive turbine, sagde Fatboy Slim efter en tur til Mali: »Damon er grundlæggende en bølle, men en meget karismatisk en. Han er den slags person, man vil følge ud over en klippekant, fordi det vil være skægt hele vejen ned«.

Damon Albarns mest omsiggribende sideprojekt, og kommercielt faktisk en større succes end Blur, er det virtuelle band Gorillaz, der blev skabt i 1998 sammen med tegneren Jamie Hewlett. Der er tale om fire tegneseriefigurer og så en masse musikere, som Damon Albarn på indtil videre fire album har indrulleret i sit hiphop-elektroniske univers. Fra Lou Reed og De La Soul til Neneh Cherry og Ike Turner.

I 2014 udgav Damon Albarn sit første og indtil videre eneste soloalbum, ’Everyday Robots’. En overraskende personlig og indadvendt samling fuld af tristesse og ensomhed i sit tilbageblik på sit liv. En kortvarig sprække ind til mennesket Damon Albarn, der ellers har gemt sig bag masker og er sunket ind i musikalske sammenhænge siden den overeksponerede tid i 1990’erne med Blur.

Det musikalske kollektiv træder han tilbage i til sommer, når han sammen med Gorillaz vender tilbage til Roskilde Festival. På den danske festival har Damon Albarn næsten fået status af huskunstner med sine mange koncerter. Det er et sted, der giver plads til hans ideer, og et sted, hvor han også kan lade masken falde. Klokken 4 om morgenen foran de sidste hujende og jublende rester af publikum.