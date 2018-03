Beatles skylder Yoko Ono en undskyldning: Ægteskab ER godt for et rock-orkester Rockgrupper er mere kreative og har større sandsynlighed for succes på hitlisterne, hvis de har et miks af singler og gifte bandmedlemmer. Det viser nyt studie.

Året efter, at John Lennon tog Yoko Ono, som hos sig stod, til sin ægtehustru i 1969, gik The Beatles i opløsning.

Det fik dengang og sidenhen flere til at spekulere i, om det mon var årsagen til, at gruppen gled fra hinanden.

For ægteskab og rock'n'roll-livsstilen passer bare ikke sammen, synes at være klicheen. Men nu tyder noget på, at kritikkerne måske skylder John Lennons enke en undskyldning.

I hvert fald viser et nyt studie fra Small Group Research, at rockgrupper har bedre chance for at begå sig godt på hitlisten, hvis bandmedlemmerne består af en blanding af gifte og singler. Det skriver det amerikanske magasin Pacific Standard.

En ægtefælle øger kreativiteten

Det nye studie har stillet spørgsmålet; »er livsstilsforskelle fordelagtige for gruppers resultater?«. Og 'ja', det tyder det på, konkluderer forskerne bag projektet.

»Livsstilsdiversitet, i det mindste i form af ægteskabelig mangfoldighed, er generelt positivt for grupper«, skriver Karen Jehn fra University Of Melbourne og Donald Conlon fra Michigan State University.

Forskerne har blandt andet set nærmere på både populære og mindre kendte musikgrupper, der har udgivet plader i perioden fra 1967 til 1992. Her har de noteret hvert enkelt bandmedlems civil-status og holdt øje med, hvorvidt den ændrede sig over tid.

Til top på hitlisterne

Ved at sammenligne anmeldelser fra det største amerikanske musikmagasin 'Rolling Stone' og det britiske Trouser Press Magazine samt de enkelte albums placering på Billboards top 200 hitliste, fandt forskerne, at ægteskabelig mangfoldighed havde betydning for gruppernes kreativitet og succes.

»De forskellige baggrunde, erfaringer og perspektiver forbundet med forskellige livssituationer og valg kan hjælpe medlemmerne med at engagere sig i dybere informationsbehandling og mere divergerende tænkning, hvilket giver mulighed for mere kreative og spændende slutprodukter«.

Så står du over for at starte et nyt rock-orkester, men er bekymret for at skulle hyre gifte medlemmer, af frygt for at ægtefællen vil aflede deres opmærksomhed, skal du tro om igen. Måske kan de ligefrem forbedre kreativiteten og være en afgørende spiller på rejsen mod toppen af hitlisterne.