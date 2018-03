Blå bog

Jack White

Amerikansk guitarist, sanger, producer og pladeselskabsejer. Født John Gillis i Detroit, 1975. Bor i dag i Nashville.

Er kendt for sin forkærlighed for gammel mekanik, analog lyd og vinylplader, som han udgiver på sit eget selskab, Third Man Records.

Brød igennem sammen med sin daværende kone, Meg White, i duoen The White Stripes som en del af 2000’ernes retrorockbølge. De udgav seks album.

Har arbejdet med blandt andre Loretta Lynn og Bob Dylan og indgår desuden i to andre bands, The Raconteurs og The Dead Weather. Solodebuterede i 2012 og udgiver nu sit tredje album i eget navn

Vis mere