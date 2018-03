Lana Del Rey og Radiohead slutter fred efter plagiat-strid Tidligere i år sagsøgte rockgruppen Radiohead sangeren Lana Del Rey. Radiohead mener, at sangen 'Get Free' er et plagiat af en sang fra deres bagkatalog. Nu er sagen afsluttet, lyder det fra Del Rey.

Publikum skråler med fra scenekanten, mens Lana Del Rey synger de sidste strofer til sangen 'Get Free'.

»...out of the black - into the blue«, lyder det fra den sorthårede dronning af tunge, melankolske hymner, inden hun tænder en smøg.

Den amerikanske singer-songwriter er ved at give koncert på Lollapalooza Festival i Sao Paolo, Brasilien. Da sangen er slut, fører hun mikrofonen op til munden igen.

»Nu da min retssag er forbi, kan jeg vel synge den sang, når jeg vil, ik?« siger Lana Del Rey, med henvisning til den plagiat-strid, hun har ført med den britiske indie-rockgruppe Radiohead siden januar.

»Min sang er ikke inspireret af 'Creep'«

Ifølge Radiohead er Lana Del Reys sang 'Get Free' et plagiat af deres 90'er-hit 'Creep', hvorfor de sagsøgte den amerikanske singer-songwriter for at have stjålet inspiration til sangen uden at gøre opmærksom på det.

Til at begynde holdt miseren sig på et rygtestadie. Men det var blot, indtil Lana Del Rey bekræftede søgsmålet på sin Twitter-profil.

»Det med retssagen er sandt«, skrev hun.

»Selv om jeg ved, at min sang ikke var inspireret af ’Creep’, føler Radiohead, at den var det, og de ønsker nu 100 procent af indtægterne. Jeg tilbød op til 40 procent hen over de seneste måneder, men de vil kun acceptere 100. Deres advokater har været ubøjelige, så vi må gå rettens vej«.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7. januar 2018

Et kompromis

Så vidt er det dog ikke nået, og sagen er nu endt med, at Radiohead har krævet en skriftlig kreditering, der skal føjes til sangen. Det vil sige, at det skal fremgå tydeligt, at 'Get Free' er inspireret af sangen 'Creep'.

Et krav, som Lana Del Rey under koncerten i Sao Paolo afslørede at være gået med til.

Det skriver det britiske nyhedsmedie BBC News, som har været i kontakt med både Lana Del Rey og Radioheads udgiver, der begge bekræfter, at sagen nu er afsluttet.

Bedøm selv, om Radiohead har ret i deres mistanke her:

'Creep' er et studie i musikalsk plagiat

Det er ikke første gang, at Radioheads 'Creep' er omdrejningspunkt for plagiat. Da den britiske rockgruppe i 1992 udgav sangen, vakte det genklang hos sangskriverne Albert Hammond og Mike Hazelwood, der omkring 20 år tidligere havde skrevet sangen 'The Air That I Breathe' for gruppen The Hollies, skriver The Washington Post.

De to sangskrivere sagsøgte Radiohead, og derfor kan man nu finde navnene 'Hammond' og 'Hazelwood' føjet til som sangskrivere på albummet 'Pablo Honey' under sangen 'Creep'. Derudover deler Radiohead indtægterne for sangen med de to sangskrivere.

Kan du høre ligheder mellem 'Creep' og 'The Air I Breathe'?: