Hvad har Pharrell Williams og Avril Lavigne tilfælles? Plagiat-sager er ikke noget nyt i musikbranchen Populære musikere kopierer hinanden i flæng. Politiken har her fundet en en række eksempler på plagiatsager.

Hvad har Pharrell Williams, Sam Smith og Avril Lavigne samt Radiohead og Lana Del Rey tilfælles?

Ud over at være berømte musikere har de alle været involveret i sager om plagiat. Det vil sige, at de alle har komponeret sange, der enten har været eller er under mistanke for at være stjålet fra - eller lidt for inspireret af - andre artister.

Senest stod striden mellem Radiohead og sangeren Lana Del Rey. Den britiske rockgruppe mente, at Del Reys 'Get Free' var et plagiat af en sangen 'Creep' fra Radioheads bagkatalog. Og for at det ikke skal være løgn, blev selvsamme Radiohead i sin tid anklaget for at have stjålet inspiration til 'Creep' fra sangen 'The Air I Breathe', der blev skrevet 20 år tidligere.

Derudover står musikerne Robin Thicke og Pharrel Williams nu til at skulle betale 5,3 millioner dollar i erstatning til 70'er ikonet Marvin Gayes efterkommere for angiveligt at have kopieret sangen 'Got To Give It Up', da de i 2013 udgave megahittet 'Blurred Lines' med de letpåklædte kvinder i musikvideoen.

Og som nævnt indledningsvis er Radiohead, Lana Del Rey, Robin Thicke og Pharrel Williams ikke de eneste. Herunder følge udvalgte eksempler på sange, der har været genstand for plagiatspørgsmål.

1. Lady Gaga 'Born This Way' vs. Madonna 'Expess Yourself'

Da Lady Gaga udgav 'Born This Way' i 2012, vakte det genklang hos flere lyttere, der mente, at sangen rungede som et ekko fra Madonnas 'Express Yourself'. Selv om miseren ikke endte med en decideret retsag, tog dronningen af pop 'Born This Way' med på sin MDNA-verdensturne og tilføjede efter at have sunget sangen: »she's not me«.

2. Sam Smith 'Stay With Me' vs. Tom Petty 'I Won't Back Down'

Melodien til Sam Smiths 'Stay With Me' lyder yderst genkendelig, hvis man kender Tom Pettys 'I Won't Back Down'. Og det fandt Sam Smith også selv hurtigt ud af. Måske netop derfor tilføjede han Tom Petty som medforfatter på albummet 'In The Lonely Hour' allerede en uge efter, at sangen 'Stay With Me' blev udgivet.

3. Avril Lavigne 'Girlfriend' vs. The Rubinoos 'I Wanna Be Your Boyfriend'

Selv om The Rubioos sagsøgte Avril Lavigne for at have lånt lige lovlig meget inspiration fra deres sang 'I Wanna Be Your Boyfriend', gik sagen uden om retten, og de to parter fandt hurtigt et kompromis.

4. The Verve 'Bitter Sweet Symphony' vs. The Rolling Stones 'The Last Time'

The Verve måtte opgive alle rettigheder til sangen 'Bitter Sweet Symphony', da de blev sagsøgt for at have lånt lidt for meget af sangen 'The Last Time'. Ironisk nok har The Rolling Stones selv indrømmet, at de har hentet tekst-inspiration til sangen fra Staples Singers' gospel hit 'This May Be The Last Time' fra 1963.

5. Arcade Fire 'Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) vs. Blondie 'Heart Of Glass'

Egentlig er der ikke nogen, der har sagsøgt Arcade Fire for at have kopieret Blondie's 'Heart of Glass'. Men ligheden mellem de to sange er slående, og selv har Arcade Fire da også leveret en indirekte indrømmelse ved at spille 'Heart Of Glass' under turneen i forbindelse med deres album 'The Surbubs', hvor 'Sprawl II' er på.