Bob Dylan synger op til kinddans ved LGBTQ-bryllupper Seks musikere synger kærlighedssange til en modtager af deres eget køn på udgivelsen 'Universal Love - Wedding Songs Reimagined'.

»He’s Funny That Way« crooner Bob Dylan på en ny EP, og sådan er der andre sangere, der har sunget klassikeren før ham. Nemlig kvindelige sangere som Billie Holliday, Ella Fitzgerald og Diana Ross. Der er også andre mandlige sangere, der har kastet sig over sangen, som Frank Sinatra, Bing Crossby og Nat King Cole, men de har så sunget »She’s Funny That Way«.

Så det nye ved Bob Dylans version er altså, at kærlighedssangen handler om en mand og bliver sunget af en mand. Hvormed den kommer til at handle om to mænds kærlighed til hinanden, og dét er netop tanken bag udgivelsen ’Universal Love – Wedding Songs Reimagined’. Her er seks klassiske bryllupssange blevet genfortolket, så de må kunne glide lige ind på dansegulvet ved sommerens LGBTQ-bryllupper.

»Hvis du ser på popmusikkens historie, er kærlighedssange i overvejende grad skrevet ud fra et heteroseksuelt perspektiv«, siger Tom Murphy, der har været co-producer på de seks sange, til New York Times.

»Hvis vi ser musik som noget, der binder folk sammen, burde de her populære sange så ikke kunne rumme alle?«.

På EP’en bliver Janis Joplins-sangen ’I Need a Man to Love’ til ’I Need a Woman to Love’ i Keshas version. ’Mad About the Girl’, lyder det fra Valerie June, mens Ben Gibbard fra Death Cab for Cuties fortolker Beatlesklassikeren som ’And I Love Him’. Også St Vincent og Kele Okereke medvirker på EP’en. Ifølge Rob Kaplan, projektets producer, var Bob Dylan med på ideen med det samme. »Og det var ikke bare, »Ja, det vil jeg gerne«, det var: »Hey, jeg har en ide til en sang«.