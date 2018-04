Vand er det bølgende tema på tre jazzplader fra et stærkt felt af improvisationsmusikere Christian Munch-Hansen anmelder plader af Makiko Hirabayashi Trio, Maria Faust Machina og William Parker.

Det begynder med en stille krusning. Et tretoners motiv i klaveret. Små bølger af akkorder ruller fra Makiko Hirabayashis hænder, før den danskjapanske pianist får følgeskab af Marilyn Mazurs luftige bækkenpuls, liflige klokker og Klavs Hovmans solide kontrabas.

Jakob Buchanan føjer sig til gruppen med sit luftige flygelhorn, der hænger som en skrigende måge over landskabet

Makiko Hirabayashis trio har eksisteret i en årrække, og de tre musikere har opnået en usædvanlig fortrolighed i deres samspil. Med deres nye og fjerde udgivelse, ’Where The Sea Breaks’, er de på toppen med en dynamisk musik, fuld af melodiske detaljer og en åben klangrigdom, som ikke blot skyldes Mazurs karakteristiske trylleri med slagtøjet, men også Hirabayashis sans for et lyrisk og nordisk tonesprog.











Makiko Hirabayashi Trio: Where The Sea Breaks. Yellowbird.

Havtemaet kan mærkes i flere af pladens stykker, selv om det kun er pladetitlen og ’Once Upon The Sea’, der direkte refererer til det livgivende element. Bølgerne brydes lavt som højt, og blandt mesterstykkerne er ’Gallop’, der efter stejlt rullende klaverakkorder formes til et vidtstrakt panorama, hvor Jakob Buchanan føjer sig til gruppen med sit luftige flygelhorn, der hænger som en skrigende måge over landskabet.

Buchanan medvirker på fire stykker, og han leverer et smukt bidrag med en tone og et spil i familie med Palle Mikkelborg, Arve Henriksen og det særlige forbillede Kenny Wheeler. Og hvor disse stykker især dyrker luften og pausen, så byder trioen også på mere sprælske sager, heriblandt Mazurs ’Ilter fabel’, der er med til at holde balancen for det lille, drømmende fartøj af en plade på bølgen den blå.

Også den herboende og flere gange prisvindende estiske saxofonist og komponist Maria Faust er ude med en ny plade og et nyt orkester, der begge er betitlet Maria Faust Machina. Og ambitionerne er ikke små med det storladne digt, som Faust og husbonden, saxofonisten Ned Ferm, har publiceret i cd-coveret som en poetisk programerklæring:

»My existence is framed by the Sea/ My mind is at the mercy of the changing Winds/ I speak the language of Water/ My Hopes Are Ships/ Sailing and Sinking, symbols of my freedom/ As Aurora once was«, lyder det bl.a. med mytologiske referencer og en besyngelse af havet som moder og eksistentiel ramme.











Maria Faust Machina. Stunt.

Faust og Ferm høres på altsax og tenorsax foruden Jacob Anderskov på klaver, Ida Nørholm på cello og både Nils Davidsen og Adam Pultz Melbye på kontrabas. Med denne kammermusikalske besætning er der fokus på et klangorienteret og særegent iscenesat univers.

Maria Fausts skrivestil trækker på både eksperimenterende jazz og ny kompositionsmusik. Man hører også landsmanden Arvo Pärt inde bag de cirkulerende og melankolsk rullende motiver og dunkle harmonier.

’Machina’ bør høres flere gange. Et par kameler skal sluges, blandt andet hvad angår den bevidst bøjede tonalitet i ’Alien Hand’, og musikken lever ikke helt op til pladens storladne oceaniske tema. Men der er improvisatoriske kvaliteter at hente i Ned Ferms ypperligt bristefærdige og livfulde tenorspil og i Anderskovs pianistiske nærvær.

Og der trives en langsomt manende og original karakter i musikken, som også rummer overraskelser undervejs. Der er næppe tvivl om, at Maria Faust Machina også er et besøg værd som live-gruppe.

Og så det aparte vandprojekt fra den eksperimenterende New York-bassist og multikunstner William Parker. På ’Lake of Light’ er vand, modsat ovennævnte plader, en helt bogstavelig dimension af musikken. Indimellem så det både pjasker og skvulper i karrene.